Kiedy spotkaliśmy się z przedstawicielami Partii Razem, to padła taka deklaracja, że oni po wyborach europejskich dołączą w PE do takiej skrajnej frakcji The Left. To są politycy anty-natowscy, którzy często mają prorosyjską narrację, ja w tym nie chcę być - powiedział europoseł Lewicy Łukasz Kohut w programie "Debata Dnia".

W środę Koalicja Obywatelska przedstawiła wszystkich kandydatów, którzy powalczą o euromandaty. Na listach nie zabrakło głośnych nazwisk i zaskoczeń. Wśród polityków, którzy wystartują z ramienia KO, znalazł się m.in. europoseł Łukasz Kohut, który do tej pory reprezentował w Brukseli lewicę.

O decyzji polityka dyskutowali goście "Debaty Dnia".

Łukasz Kohut: Nie chcę w tym być

- Ja nie jestem przedstawicielem skrajnej lewicy. Dla mnie Partia Razem jest ze skrajnej lewicy. Po spotkaniu w Katowicach, kiedy jako przedstawiciele struktur wojewódzkich Nowej Lewicy spotkaliśmy się z przedstawicielami Partii Razem, to padła taka deklaracja, że oni po wyborach europejskich dołączą w PE do takiej skrajnej frakcji The Left. To jest frakcja, w której są politycy skrajnej lewicy z całej Europy. To są politycy anty-natowscy, którzy często mają prorosyjską narrację, ja w tym nie chcę być - powiedział europoseł Lewicy Łukasz Kohut.

Dodał, że uznał, że lepszy dla niego i jego wyborców będzie start z list KO.

Odpowiedział mu Maciej Konieczny z Partii Razem, który przekazał, że jego ugrupowanie zerwało kontakty z zachodnimi partnerami, "którzy zachowali się niegodnie w momencie wybuchu wojny".

Pytany, w jakiej frakcji będzie po wyborach, odparł, że decyzja zapadnie po wyborach. - Mogę zagwarantować, że w tej formule, w jakiej obecnie obecnie funkcjonuje The Left, z przyczyn geopolitycznych faktycznie jest to nie do zaakceptowania - dodał.

- Blisko nam jest do nordyckiej zielonej lewicy, która jednoznacznie stała po stronie Ukrainy - wyjaśnił.

Ilu europosłów wybiorą Polacy?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w całej Unii Europejskiej w dniach 6-9 czerwca. W Polsce głosowanie przeprowadzone zostanie w niedzielę 9 czerwca.

Polacy wybiorą 53 polityków, którzy będą reprezentować kraj w Parlamencie Europejskim.

