- Kiedy PiS przegrało wybory, chciano dać swoim ludziom nagrody. Wypłacono sześć mln zł, pani Glapiak już wtedy w MON nie pracowała, więc wymyśliła proceder, aby kupić drogie przedmioty, a potem je - przez odpowiednie dokumenty - zalegalizować i przekazać do kieszeni - tak w piątkowym "Graffiti" wiceszef MON Cezary Tomczyk opisywał sprawę przekazywania drogich przedmiotów, w tym cennego zegarka.

Artykuł jest aktualizowany.

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk pokazał w czwartek maila od byłej szefowej Centrum Operacyjnego MON Agnieszki Glapiak (dziś członkini KRRiT) do dyrektor generalnej tego resortu z 8 listopada zeszłego roku. "Taki sobie wybrałam" - napisała, załączając link do sklepu internetowego oraz zdjęcie zegarka marki Longines La Grande Classique o wartości około sześciu tysięcy złotych. Tytułem wiadomości był po prostu "zegarek".

- Mechanizm polegał na tym, że kiedy PiS przegrało wybory, chciano dać swoim ludziom nagrody. Wypłacono sześć milionów złotych. Pani Glapiak już wtedy w MON nie pracowała, więc wymyśliła taki proceder, aby kupić drogie przedmioty, a potem je - przez odpowiednie dokumenty - zalegalizować i przekazać do kieszeni - wyjaśniał Tomczyk w piątkowym "Graffiti".

Jak dodał w rozmowie z Marcinem Fijołkiem, tak stało się w przypadku zegarka, który opisano jako "przeznaczony do wręczenia" przez ówczesnego ministra Mariusza Błaszczaka dla wiceministra obrony Korei Południowej. - A trafił bezpośrednio na nadgarstek pani Agnieszki Glapiak - podkreślił Tomczyk.

Przypomniał, że w opisanej przez niego aferze nie chodzi tylko o jeden zegarek. - Mówimy o kilkudziesięciu przypadkach, wszystkie będą weryfikowane przez prokuraturę, trwa śledztwo (...). Pokazaliśmy pewien mechanizm i jeden konkretny przedmiot - zegarek, który został w kieszeni pani Agnieszki Glapiak - mówił polityk KO.

Jego zdaniem obecna wiceszefowa KRRiT powinna podać się do dymisji. - W kraju takim, jak USA, to byłaby śmierć polityczna. Ta pani stanie przed prokuratorem, sądem. Żandarmeria Wojskowa przed planowanym przeszukaniem dostała ten zegarek, bo pani Glapiak po prostu go wydała - wyjaśnił.

Opisał też, w jaki sposób cenny zegarek został kupiony. - Jeden z oficerów został skierowany do sklepu. Gdy wrócił, był szczęśliwy, bo w sklepie powiedzieli, że dostanie 500 zł rabatu. Został ochrzaniony przez ówczesne kierownictwo MON, bo "zegarek będzie za tani" i "pani Glapiak może go nie przyjąć". Jaka była skala patologii, kiedy się nie wahali przed takimi rzeczami? - zastanawiał się.

Stwierdził, iż wspomniany przedmiot był "najdroższym prezentem w historii MON", a z takiego mechanizmu, co korzystała Agnieszka Glapiak, korzyści odnosiło też "kilka innych osób".

- Minister Błaszczak od wczoraj zamilkł. Mam wrażenie, że w każdej sprawie zamilkł po (mojej - red.) konferencji. Nie wiem, jaka była wiedza na ten temat - to wyjdzie w toku śledztwa, czy aprobował, czy nie. Na jego miejscu stanąłbym dzisiaj w prawdzie, powiedział, jak jest, odciąłbym się od ludzi, którzy utylizowali drogie przedmioty kupowane przez MON i wyjaśnił (...). Jeśli nie wiedział to tragedia, jeśli wiedział - to kryminał - ocenił Tomczyk.

wka / Polsatnews.pl / Polsat News