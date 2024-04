Wojsko oferuję okazję do ulepszenia zdolności związanych z bezpieczeństwem i obronnością Polaków. W dniach 11 maja - 13 lipca będzie można wziąć udział szkoleniach wojskowych "Trenuj z wojskiem". W programie m.in. zajęcia z walki wręcz czy rzucania granatem.

"Trenuj z wojskiem 5" to cykl sobotnich, otwartych szkoleń wojskowych. Jak podkreśla Ministerstwo Obrony Narodowej, prowadzone są w jednostkach wojskowych przez wykwalifikowany personel wojskowy.

"Przez 10 tygodni będziemy w różnych miejscach w kraju, a szkolenia będą prowadzić żołnierze różnych rodzajów naszych sił zbrojnych. Już teraz można się zapisać na ten dzień do pancerniaków, terytorialsów, spadochroniarzy, marynarzy, logistyków, ale także do akademii wojskowej, czy do wojskowego centrum szkoleniowego. Każdy znajdzie tu coś dla siebie" - zachęcają organizatorzy.

Trenuj z wojskiem. Co będzie można robić?

Podczas szkoleń będzie można nauczyć się m.in.:

obsługi broni,

zasad przetrwania,

walki w bliskim kontakcie,

pomocy medycznej,

zachowania podczas alarmu

Szczegółowy plan szkolenia zakłada zajęcia z posługiwania się bronią/strzelania na trenażerze, przetrwania, zachowania podczas alarmów, walkę wręcz, rzut granatem.

Trenuj z wojskiem. Jak się zgłosić?

Na 8-godzinne szkolenie można się zgłosić w każdej chwili i w dowolny sposób - wystarczy podać w wiadomości do koordynatora imię, nazwisko, wiek i kontakt. Listę koordynatorów można znaleźć tutaj.

W komunikacie podkreślono, że wojsko zapewni nie tylko szkolenie, ubezpieczenie oraz wyżywienie, ale także "świetną, sobotnią rozrywkę i przygodę z Wojskiem Polskim".

Oferta jest kierowana jednak tylko dla obywateli Polski w wieku od 15 do 65 roku życia. Szkolenia będą się odbywać w różnych miastach, najbliższe będą 11 maja w Warszawie oraz we Wrocławiu.

To już czwarta edycja tego wydarzenia. Poprzednie cieszyło się sporą popularnością - wzięło w nich udział 23 tys. Polaków.

Szczegółowy harmonogram szkoleń z wojskiem:

11 maja

Warszawa - Wojskowa Akademia Techniczna

Wrocław - Akademia Wojsk Lądowych

18 maja

Gdynia - 7. Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej

Poznań - Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych

25 maja

Zgierz p. Łodzią - 9. Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej

Kraków - 6. Brygada Powietrznodesantowa

1 czerwca

Rzeszów - 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej

Szczecin - 12. Brygada Zmechanizowana

8 czerwca

Warszawa - 18. Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej

Toruń - Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia

15 czerwca

Opole - 10. Brygada Logistyczna

Bydgoszcz - 1. Brygada Logistyczna

Świnoujście - 8. Flotylla Obrony Wybrzeża

22 czerwca

Suwałki - 14. Pułk przeciwpancerny

Katowice - 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej

29 czerwca

Poznań - 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej

6 lipca

Gdynia - Akademia Marynarki Wojennej

Tomaszów Maz. - 25. Brygada Kawalerii Powietrznej

13 lipca

Warszawa-Wesoła - 1. Warszawska Brygada Pancerna

Gliwice - 6. Brygada Powietrznodesantowa (6 batalion)