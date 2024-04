W USA płacą za oglądanie znanej sagi filmów. Przez 25 godzin

"Z okazji Dnia Gwiezdnych Wojen, przypadającego na 4 maja, chcemy zapłacić komuś tysiąc dolarów za obejrzenie dziewięciu filmów z serii" - informuje portal FinanceBuzz, na której pojawiło się ogłoszenie.

W treści zaznaczono, że najważniejszymi warunkami, które musi spełniać zgłaszający, jest to, że mieszka w USA i nigdy nie oglądał słynnych produkcji.

Płacą za oglądanie "Gwiezdnych wojen". Wyjaśniono warunki

"Aby zakwalifikować się do zadania, to musi być twój pierwszy kontakt z serią - nie widziałeś też serialu 'The Mandalorian' ani nie grałeś w gry" - podkreślono.

"W zamian za 25 godzin i 7 minut - tyle trwają filmy - oglądania zapłacimy Ci tysiąc dolarów plus 100 dolarów na pokrycie kosztów w postaci np. przekąsek czy biletów do kina, jeśli byłyby tam wyświetlane" - dodano.

Czemu autorom ogłoszenia tak na tym zależy? Otóż - jak wyjaśniają - sami dobrze znają serię i zależy im na świeżym spojrzeniu osób, które niewiele o niej wiedzą. "Poprosimy cię o odpowiedź na kilka pytań, opisanie wrażeń i ocenę każdego filmu. Zaprezentujemy twoją analizę w artykule na FinanceBuzz" - wyjaśniono.