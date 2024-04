Rosja zaprezentowała nowy system obrony powietrznej S-500. Okazuje się, że rosyjski kompleks jest łudząco podobny do amerykańskiego systemu Patriot. - Wyprodukowano go tylko z 40-letnim opóźnieniem - komentuje ekspert wojskowy Roman Switan. Jego zdaniem to jak S-500 sprawdzi się w walce, okaże się w najbliższej przyszłości.