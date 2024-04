Potężne wsparcie z USA dla Ukrainy zatwierdzone. Media: Sprzęt już w Polsce

Część amerykańskiego sprzętu, który zostanie przekazany jako pomoc wojskowa dla Sił Zbrojnych Ukrainy znajduje się w Niemczech i w Polsce - informuje CNN. Ma to znacząco skrócić czas potrzebny na dotarcie dostaw broni i amunicji na linię frontu.

O transporcie sprzętu wojskowego, który docelowo trafić ma na Ukrainę informuje CNN powołując się na źródła z najwyższych szczebli władz w Waszyngtonie. Jak podkreślono, znaczna część pomocy "jest już wstępnie umieszczona w magazynach" w Polsce i Niemczech.

Jednocześnie wskazano, że pierwsze transze zawierać będą przede wszystkim pociski artyleryjskie, których najbardziej brakuje żołnierzom walczącym na wschodzie kraju.

Kilka godzin przed publikacją o pomocy wojskowej dla Sił Zbrojnych Ukrainy mówił kongresman Bill Keating. Polityk stwierdził, że pierwsza partia sprzętu zostanie dostarczona "wcześniej, niż komukolwiek się wydaje, że to możliwe". Podobnie o sprawie mówił senator Wark Warner, który przekonywał, że dostawy będą gotowe w ciągu zaledwie kilku dni.

ZOBACZ: Wojna na Ukrainie. "To również nasza wojna". Polski medyk o sytuacji na froncie

Wspomniany pakiet pomocowy został przegłosowany przez amerykańską Izbę Reprezentantów i Senat. Ustawa trafiła na biurko prezydenta Joe Bidena, który ma ją podpisać w najbliższych godzinach.

Zaakceptowana ustawa zakłada przekazanie na pomoc Ukrainie blisko 51 miliardów dolarów. 23 miliardy mają zostać wykorzystane do uzupełnienia zapasów amerykańskiej broni, a 11 miliardów sfinansuje bieżące amerykańskie operacje wojskowe.

Bartłomiej Małczyk: To sprzęt potrzebny "na już"

O szybkości transferu sprzętu wojskowego z USA na Ukrainę mówił w rozmowie z Kanałem Politycznym analityk Bartłomiej Małczyk. Zdaniem absolwenta austriackiej Theresianische Militärakademie może to nastąpić w wyjątkowo szybkim, jak dla tej wojny, tempie.

- Gro tego sprzętu czeka na granicy w pobliżu Rzeszowa. Już dzisiaj widziałem pierwsze nagrania z bojowymi wozami piechoty Bradley, które czekają na przekazanie Ukraińcom - stwierdził.

ZOBACZ: Ukraina stworzy "niezawodny wał obronny". Deklaracja premiera

- To będzie przypływ sprzętu dostarczonego "na już", bo tego potrzebują Siły Zbrojne Ukrainy - dodał.

Jednocześnie zdaniem Małczyka sam system pomocowy jest wyjątkowo atrakcyjny dla gospodarki i armii amerykańskiej. Wojskowi otrzymają bowiem nowoczesny sprzęt, a pozbędą się przestarzałego.

- Mamy sytuację, w której amerykanie w swoich magazynach mają potężne ilości uzbrojenia. To bardzo sprytny ruch, oni zamawiają w fabrykach nowy sprzęt, który ma zastąpić stary, który zostanie wysłany na Ukrainę (...) To sprzęt stary dla amerykanów, ale bardzo nowoczesny pod względem tego, czym walczą Ukraińcy czy Rosjanie. To praktycznie "gwiezdne wojny" dla nich - podkreślił.