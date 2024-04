Belg został oczyszczony przez sąd od zarzutu jazdy pod wpływem. Okazało się, że mężczyzna cierpi na zespół fermentacji jelitowej zwany autobrowarem (ABS). Oznacza to, że jego ciało samo wytwarza alkohol. Zaświadczyło o tym trzech lekarzy, którzy niezależnie zbadali oskarżonego.

Sąd w Belgii oczyścił z zarzutu mężczyznę oskarżonego o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu - przekazał Reuters.

W uzasadnieniu przekazano, że oskarżony cierpi na zespół fermentacji jelitowej zwany autobrowarem (ABS). Stwierdziło to trzech lekarzy badających mężczyznę niezależnie od siebie.

Belgia. Mężczyzna uniewinniony za jazdę pod wpływem. Cierpi na ABS

Prawniczka Anse Ghesquiere potwierdziła, że jej klient cierpi na rzadką chorobę, podczas której dochodzi do endogennej produkcji etanolu. Dodała, że "kolejnym niefortunnym zbiegiem okoliczności" jest to, że mężczyzna ten pracuje na co dzień w browarze.

Belgijskie media podały, że sędzia w ogłoszonym wyroku zaznaczył, iż mężczyzna nie doświadcza objawów upojenia alkoholowego.

ZOBACZ: Belgia. Skonfiskowano sprzęty z biura minister ds. migracji. Powodem niezapłacone kary

Lisa Florin, biolog kliniczny z belgijskiego szpitala AZ Sint-Lucas, przekazała, że osoby cierpiące na to schorzenie produkują ten sam rodzaj alkoholu, który występuje w napojach, ale w większości odczuwają jego działanie słabiej.

Jak dodała, ludzie nie rodzą się z tą chorobą, ale mogą na nią zapaść, jeśli cierpią na inne dolegliwości gastryczne.