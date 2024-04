Twoje dziecko przystępuje w tym roku do pierwszej lomunii? A zatem tuż przed uroczystością czeka na nie jeszcze jedno ważne wydarzenie. Spowiedź, bo o niej mowa, zwykle jest bardzo stresująca dla młodego człowieka. Wcale jednak nie musi tak być. Wystarczy sprawdzić, czy dziecko zna jej formułę i wytłumaczyć istotę sakramentu. Dowiedz się, jak przygotować dziecko do pierwszej spowiedzi.

Pierwsza komunia święta to dzień, w którym dziecko po raz pierwszy przystępuje do sakramentu eucharystii. Kilka dni przed wydarzeniem styka się z jeszcze jednym sakramentem, z którym wcześniej nie miało do czynienia. Jest to sakrament pokuty i pojednania, nazywany potocznie spowiedzią.

Pierwsza spowiedź dziecka – jak sprawić, aby nie była stresująca?

Spowiedź polega na wyznaniu osobie duchownej - zwykle księdzu - grzechów oraz przyznaniu się do popełnionych błędów. Nic więc dziwnego, że dla dziecka może wiązać się to z ogromnym zdenerwowaniem.

Do tego dochodzi jeszcze sama formuła spowiedzi. Jeśli dziecko będzie ją dobrze znać, z pewnością sakrament pokuty będzie o wiele mniej stresujący. Może więc warto sprawdzić jej znajomość i ewentualnie pomóc młodemu człowiekowi w nauczeniu się kilku zdań wypowiadanych w konfesjonale?

Jak brzmi formuła spowiedzi przed komunią?

Formuła spowiedzi nie jest trudna, więc dziecko przystępujące do pierwszej komunii z pewnością łatwo ją opanuje. W dodatku jest ona bardzo podobna do formuły, która obowiązuje dorosłych. Warto kilkakrotnie powtórzyć z dzieckiem formułę spowiedzi przed udaniem się do kościoła i wyznaniem grzechów.

Oto jej pełne brzmienie:

Dziecko: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Ksiądz: Na wieki wieków. Amen.

Dziecko: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen (przy wypowiadaniu tych słów, dziecko wykonuje znak krzyża). Jestem uczniem/uczennicą klasy III. Do spowiedzi przystępuję po raz pierwszy. Obraziłem/obraziłam Pana Boga następującymi grzechami.

W tej chwili dziecko przystępuje do wyznania grzechów, starając się określić, jak często się ich dopuściło. Następnie wypowiada słowa:

Dziecko: Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, postanawiam poprawę, proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

Ksiądz po wysłuchaniu dziecka przeprowadza z nim krótką rozmowę na temat grzechów. Stara się także skłonić je do refleksji nad swoim postępowaniem. Następnie zadaje pokutę, którą spowiadający się musi odmówić przed przystąpieniem do sakramentu Eucharystii.

Wypowiada też słowa rozgrzeszenia, które brzmią następująco: Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, przez posługę Kościoła i ja odpuszczam Tobie grzechy, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.

W tym czasie dziecko powinno żałować za grzechy i bijąc się w piersi mówić: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, a po zakończeniu wypowiadania rozgrzeszenia przez spowiednika powiedzieć: Amen.

Formuła spowiedzi kończy się następującymi słowami:

Ksiądz: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Dziecko: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Ksiądz: Pan odpuścił Tobie grzechy. Idź w pokoju.

Dziecko: Bóg zapłać.

Warto uprzedzić dziecko, że może odejść od konfesjonału wtedy, kiedy usłyszy pukanie księdza o ramę konfesjonału.

Sakrament pokuty i pojednania jest warunkiem przystąpienia do pierwszej komunii. Tak, jak pomagasz dziecku przygotować się do eucharystii, tak samo możesz wesprzeć je w spowiedzi. Poświęcając kilka chwil na sprawdzenie, czy formuła spowiedzi zapadła mu w pamięć sprawisz, że nie będzie stresująca.

red / polsatnews.pl