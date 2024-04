Uwierzytelnianie biometryczne w Play Store

Kupowanie aplikacji w Google Play Store ma być nieco szybsze i łatwiejsze, ponieważ amerykański gigant wprowadza zmiany w systemie weryfikacji. Co prawda, nie będą one drastyczne, ale wprowadzają drobne usprawnienie samego procesu zakupowego. Mowa o uwierzytelnianiu biometrycznym. Jest to zdecydowanie wygodniejsze rozwiązanie, niż wpisywanie hasła.

Aktywacja weryfikacji biometrycznej na smartfonach, które są wyposażone w taką funkcję, odbywa się w ustawieniach Play Store. Wystarczy przejść do weryfikacji zakupów. Do tej pory po aktywacji tej opcji trzeba było wpisywać hasło użytkownika. Teraz się to zmieni. Potwierdzenie będzie wymagało odcisku palca albo skanu twarzy. Oczywiście, wcześniej te funkcje muszą być przypisane do danego urządzenia.



Uwierzytelnianie biometryczne w Google Play Store dotyczy tylko i wyłącznie płatności w tym systemie. Nie uwzględnia natomiast płatności w samych aplikacjach mobilnych.

Co daje uwierzytelnianie biometryczne?

Korzystanie z uwierzytelniania biometrycznego może stać się bezpieczniejszym rozwiązaniem, niż standardowe wpisywanie hasła, które można złamać. Z odciskiem palca czy skanem twarzy jest już zdecydowanie trudniej. W przypadku aplikacji pozwalających robić zakupy można dzięki temu uchronić się od strat pieniędzy, gdyby ktoś skradł nasze hasło.

Warto więc zastanowić się nad włączeniem weryfikacji biometrycznej. W szczególności, gdy do urządzenia mobilnego mają dostęp dzieci, czy też osoby trzecie. Niejednokrotnie zdarzało się, że cyberprzestępcom udawało się wykraść dane i pieniądze użytkowników, ponieważ operowały nimi również dzieci. Są one zdecydowanie bardziej podatne na manipulacje ze strony oszustów.

