O 21:00 opublikowaliśmy sondażowe wyniki II tury wyborów samorządowych z trzech punktów na mapie Polski: Krakowa, Wrocławia i Rzeszowa. W przypadku pierwszego z tych miast na razie nie da się ocenić, który z kandydatów przejmie władzę w mieście. Rezultaty Aleksandra Miszalskiego i Łukasza Gibały są bardzo podobne - odpowiednio 51,1 proc. i 48,9 proc.

We Wrocławiu stanowisko utrzymał Jacek Sutryk, pokonując Izabelę Bodnar z Trzeciej Drogi. W Rzeszowie natomiast Konrad Fijołek okazał się lepszy od Waldemara Szumnego, reprezentanta PiS.

Donald Tusk zadowolony z sondażowych wyników. "Chyba wygraliśmy"

Niecałą godzinę po ukazaniu się sondażowych wyników głos na platformie X zabrał premier Donald Tusk. W serii wpisów wyliczył miasta. "Poznań, Kraków, Wrocław, Rzeszów, Toruń, Zabrze, Konin, Kielce, Jelenia Góra, Zielona Góra, Radom, Elbląg - chyba wygraliśmy drugą turę. Nie zatrzymamy się!" - zapowiedział.

Następnie wspomniał też o Tychach oraz Tarnowie. "Piła i Zamość też!" - dodał szef rządu. "Ostrów Mazowiecka, Sokołów Podlaski i Kazimierza Wielka - to jest dopiero coś!", "Ok, to jeszcze Oborniki Śląskie, Namysłów i Pruszków. No i Piotrków Trybunalski", "Legnica, Konstancin, Prażmów i Góra Kalwaria na dobranoc. Reszta jutro" - dodał.



Wcześniej w niedzielę Tusk pisał w sieci: "Albo silna, bezpieczna Polska w zjednoczonej Europie albo samotny i pogrążony w chaosie kraj wystawiony na rosyjskie prowokacje i dywersję". Jego zdaniem "o tym będą wybory europejskie". "Nie stać nas na niską frekwencję. Taka lekcja z dzisiejszych wyborów" - skwitował.

Sławomir Mentzen ogłasza triumf Konfederacji w Bełchatowie

Zadowolenia nie ukrywa też inny polityczny lider - Sławomir Mentzen z Nowej Nadziei, partii funkcjonującej w ramach Konfederacji. Jak przekazał, w Bełchatowie (woj. łódzkie) wybory wygrała osoba związana z jego formacją - Patryk Marjan.

"Jest świetnym przykładem dla młodych ludzi. Nie wierzcie w żadne szklane sufity, w to że się nie da. Wasza przyszłość jest w waszych rękach. Niemożliwe nie istnieje. Jeśli się bardzo chce, to wszystko jest możliwe. Trzeba w to włożyć tylko bardzo dużo pracy, pasji i energii. A także mieć trochę szczęścia" - ocenił Mentzen.

Jak dodał, Marjan w pierwszej turze dostał 38 proc. głosów, a w drugiej 64 proc. "Sukces to przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. Historia Patryka Marjana to kolejny dowód, jak wiele prawdy jest w tym stwierdzeniu. Jestem pewien, że Bełchatów jest teraz w dobrych rękach, a Patryk Marjan jest dalej dopiero na samym początku swojej wielkiej kariery politycznej" - ocenił.

wka / polsatnews.pl