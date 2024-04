- Frekwencja na godz. 12:00 wyniosła 12,93 proc. - przekazał przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. W niedzielę odbywa się druga tura wyborów samorządowych. W ponad 700 miastach i gminach mieszkańcy wybierają wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21:00.

Państwowa Komisja Wyborcza przekazała dane o frekwencji i kolejne informacje o incydentach, zakłócających drugą turę wyborów samorządowych. Następną konferencję PKW zaplanowano na godz. 18:30, a ostatnią na godz. 22:00 - już po planowym zakończeniu wyborów.

Przewodniczący Sylwester Marciniak przekazał, że na godz. 12:00 frekwencja w głosowaniu wyniosła 12,93 proc.

W pierwszej turze wyborów samorządowych na godz. 12:00 frekwencja wynosiła 16,52 proc.

Druga tura wyborów samorządowych. Dane o frekwencji

- Wyróżniają się trzy województwa z największą frekwencją na godz. 12:00: podlaskie - 15,83 proc., lubelskie - 15,41 proc. oraz podkarpackie 14,89 proc. Z kolei najniższa frekwencja występuje w woj. dolnośląskim - 10,64 proc, drugie miejsce od końca woj. opolskie - 11,92 i trzecie miejsce - woj. śląskie tylko 11,97 proc. - mówił przewodniczący PKW.

Marciniak poinformował, że najwyższa frekwencja na godz. 12:00 jest w Zielonej Górze (14,13 proc.), Kielcach (13,63 proc.) i Rzeszowie (13,60 proc.), a najniższa we Wrocławiu (8,97 proc.), Gorzowie Wielkopolskim (10,02 proc.) i Poznaniu (11,16 proc.).

- Najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gm. Stargard, powiat stargardzki, woj. zachodniopomorskie - 7,64 proc. Z kolei najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gm. Odrzywół, powiat przysuski, woj. mazowieckie - 28,05 proc. - mówił przewodniczący PKW.

Druga tura wyborów samorządowych. PKW o incydentach wyborczych

- Głosowanie przebiega w spokojnej atmosferze. Nastąpił niewielki wzrost zdarzeń związanych z wyborami. Łącznie od początku działań odnotowano 82 przestępstwa i wykroczenia wyborcze - poinformował Marciniak.

W woj. mazowieckim przewodnicząca komisji wyborczej powiadomiła, że jedna z członkiń komisji jest prawdopodobnie pod wpływem alkoholu. W jej organizmie stwierdzono 0,83 mg/l.

Z kolei w woj. pomorskim także przewodnicząca komisji powiadomiła o zakłóceniu pracy komisji przez jednego z jej członków. - Wynik był zaskakujący. W organizmie mężczyzny stwierdzono 0,04 mg/l. Policja zdecydowała się pobrać krew do badań, by ustalić, czy nie jest on pod wpływem narkotyków - mówił przewodniczący PKW.

Wcześniej PKW informowała o kilku incydentach, które miały miejsce w sobotę w różnych regionach Polski.

Wybory samorządowe 2024. Trwa głosowanie

Niedzielne głosowanie rozpoczęło się o godz. 7:00 i obywa się w 748 gminach i miastach, w których pierwsza tura nie przyniosła rozstrzygnięcia, czyli żaden kandydat nie otrzymał więcej niż 50 proc. głosów. Mieszkańcy wybierają wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21:00.

Przewodniczący PKW informował wcześniej, że głosowanie odbywa się w 11 tys. 99 stałych obwodach głosowania i 789 odrębnych. Liczba mieszkańców w tych gminach i miastach wynosi blisko 15 mln obywateli, a liczba wyborców - przeszło 12 mln. W przeprowadzeniu wyborów uczestniczy ponad 100 tys. członków obwodowych komisji wyborczych i 7 tys. 166 członków okręgowych komisji wyborczych.

Sekretarz PKW pytana, co w sytuacji, gdy w drugiej turze kandydaci uzyskają taką samą liczbę głosów, wyjaśniła, że wówczas sprawdzane jest, w ilu obwodach zwyciężał dany kandydat. - Wygrywa ten, który zwyciężył w większej liczbie obwodów, a jeśli okaże się, że kandydaci wygrali w równej liczbie obwodów, to wówczas przeprowadzane jest losowanie - mówiła Pietrzak.