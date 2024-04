Okręt "Kommuna" należący do Floty Czarnomorskiej został uszkodzony po ostrzelaniu przez Ukraińców rosyjskiej bazy w Sewastopolu. To najstarsza na świecie jednostka, która pozostaje w czynnej służbie marynarki wojennej. Ponad 100-letni katamaran jest przystosowany do akcji ratunkowych i poszukiwawczych na morzu.