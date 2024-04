Sprawdź, jakie rośliny najmocniej pylą w drugiej połowie kwietnia.

Czym jest alergia?

Alergia jest nadmierną i nieodpowiednią reakcją ludzkiego układu immunologicznego na różne bodźce, które normalnie nie są szkodliwe. Układ odpornościowy potrafi bronić się przed czynnikami zewnętrznymi, które mogą być dla człowieka groźne. Niekiedy jednak proces obronny jest zbyt nasilony i organizm reaguje nieadekwatnie do zagrożenia.

Taki proces nazywany jest właśnie alergią. Układ immunologiczny rozpoznaje alergeny jako potencjalnie szkodliwe i niebezpieczne, a następnie rozpoczyna z nimi walkę. W ten sposób dochodzi do powstania procesów chorobowych. Lista osób, które borykają się z alergią z roku na rok rośnie. Według szacunków Światowej Organizacji Alergicznej, do 2050 roku na całym świecie będą 4 miliardy alergików.

Co pyli w kwietniu?

Pylenie brzozy rozpoczyna się w kwietniu i jest to jeden z najsilniejszych alergenów. Szczytowy okres pylenia tego drzewa przypada na drugą połowę tego miesiąca. Przy łagodnej pogodzie pyłki mogą być obecne w powietrzu nawet przez pięć tygodni. Stężenie, przy którym większość uczulonych odczuwa dolegliwości to 80 ziaren pyłki na jeden metr sześcienny.

Kolejnym drzewem, które zaczyna pylić jest jesion. Proces rozpoczyna się w kwietniu i trwa do połowy maja. Roślina ta rośnie najczęściej w lasach, nad rzekami lub w parkach. Ponadto wykazuje duże podobieństwo do alergenów oliwki, co może wywoływać reakcję krzyżową.

Pod koniec kwietnia i na początku maja zaczyna pylić buk, aczkolwiek nie jest on silnym alergenem. Jest jednak podobny do pyłków brzozy, przez co może dochodzić do reakcji krzyżowych. Natomiast pylenie topoli zaczyna się jeszcze w marcu, ale swój szczyt osiąga w kwietniu. Mimo że stężenie jej pyłków jest bardzo duże, to rzadko kiedy wywołują one reakcję alergiczną.

Czy w maju odpoczniemy od alergenów? Niestety nie. Wtedy do gry wkraczają trawy, które są niezwykle popularnymi alergenami. Osoby borykające się z uczuleniami odetchną dopiero w drugiej połowie czerwca.

