W sobotę większość Polaków przywita pochmurne niebo. Najwcześniej rozjaśniać zacznie się na południowym wschodzie, a następnie na północnym zachodzie. Chmurom będą towarzyszyły opady, a na południu i wschodzie możliwe są burze z gradem. W obszarach podgórskich prognozuje się opady deszczu ze śniegiem.

Termometry będą pokazywały od 4-5 st. C. na północy i w rejonach podgórskich do 12 st. C. na południowym wschodzie Polski. W centrum temperatura wyniesie maksymalnie 8 st. C.

W związku z prognozowanymi opadami śniegu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla części przygranicznych powiatów województwa dolnośląskiego. Synoptycy przewidują, że pokrywa śnieżna wzrośnie o ok. 5 cm, a w wyższych partiach gór (powyżej 600 m n.p.m.) do 10 cm.

ZOBACZ: Pogoda na weekend i wybory samorządowe. Bez kurtki ani rusz

W niedzielę bez zmian

W nocy z soboty na niedzielę także należy przygotować się na chłód i opady. Na północy, zachodzie, kotlinach karpackich i w centrum Polski temperatura może spaść poniżej zera. Najcieplej będzie na południowym wschodzie kraju: 4 st. C.

Niedziela nie przyniesie istotnej poprawy warunków pogodowych. Ponownie niebo nad Polską będzie zasłane chmurami, choć miejscami wystąpią także przejaśnienia, szczególnie na zachodzie. Tak, jak w sobotę synoptycy przewidują opady, głównie deszczu. Na północnym wschodzie i na krańcach południowych będzie to deszcz ze śniegiem, a w rejonach podgórskich i w górach śnieg.

Termometry pokażą od 3-4 st. C. nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, przez około 7 st. C. w centrum, do 12 st. C. na zachodzie kraju.