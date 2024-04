Mocne słowa Donalda Tuska. "Wypalimy żelazem każdą zdradę"

Donald Tusk w mediach społecznościowych zapowiedział walkę z osobami działającymi na szkodę Polski oraz jej sojuszników. Wspomniał przy tym o dwóch ostatnich sprawach.

Donald Tusk zapowiada walkę

Pierwsza ze wspomnianych przez premiera spraw dotyczy mężczyzny, który miał planować zamach na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. "Polak działający w porozumieniu z rosyjskimi służbami - aresztowany dwa dni temu" - pisał Tusk.

Drugi wątek dotyczy Białorusina pracujący dla Rosjan, który zlecił dwóm Polakom zamach na współpracownika Nawalnego i również został zatrzymany.

"Zamachowcy też już w areszcie. Powiązani są ze środowiskami kibicowskich ultrasów. To tylko w kwietniu. Dla kolaborantów rosyjskich służb nie będzie żadnej pobłażliwości. Wypalimy żelazem każdą zdradę i próbę destabilizacji" - przekazał premier na platformie X.

Premier nawiązał do sprawy dwóch osób, które zatrzymano na terenie Polski. Są one podejrzane o atak na Leonida Wołkowa, rosyjskiego opozycjonistę. Do zdarzenia doszło w Wilnie i służby litewskie współpracowały z polskimi, aby wykryć, a następnie zatrzymać sprawców.



Litewska policja w oficjalnym komunikacie przekazała, że zatrzymani to obywatele Polski. Centralne Biuro Śledcze Policji poinformowało, że dwie osoby podejrzane o atak na rosyjskiego opozycjonistę zostały już doprowadzone do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Atak na rosyjskiego opozycjonistę

Leonid Wołkow został napadnięty w marcu tego roku. Napastnik włamał się do jego domu w Wilnie i zaatakował go gazem łzawiącym.

Następnie sprawca zaczął uderzać opozycjonistę młotkiem. Wołkow po ataku trafił do szpitala. Miał złamaną rękę i stłuczenia na nodze. W mediach społecznościowych napisał że atak to "charakterystyczne bandyckie pozdrowienia od Putina z bandyckiego Petersburga".