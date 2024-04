Pogrzeb Damiana Sobola odbędzie się w sobotę 20 kwietnia w kościele parafialnym św. Józefa XX Salezjanie w Przemyślu. Msza została zaplanowana na godz. 10, z kolei pół godziny wcześniej ma zostać odprawiony różaniec w intencji zmarłego. Następnie żałobnicy odprowadzą ciało Polaka, który zginał w Strefie Gazy na cmentarz główny przy ul. Słowackiego w Przemyślu, gdzie Soból zostanie pochowany.

Informacje zostały przekazane przez rodzinę, która podkreśliła, że na uroczystość są zaproszeni tylko znajomi i krewni. Najbliżsi proszą o uszanowanie prywatności w tym smutnym dla nich dniu.

Atak w Strefie Gazy. Zginął polski wolontariusz

Przypomnijmy, że Damian Soból zginął 1 kwietnia. Wraz z grupą innych wolontariuszy z World Central Kitchen, został zabity w Strefie Gazy, gdy wiózł pomoc humanitarną do ludzi zamieszkujących teren ogarnięty wojną.

Razem z Polakiem zginęło sześć innych osób. Byli to obywatele Wielkiej Brytanii, Australii, USA, Kanady oraz Palestyny. Do ataku przyznał się Izrael, który twierdził, że doszło do pomyłki ze strony armii - sądzono, że na jednym z aut jest uzbrojony mężczyzna, dlatego otworzono ogień.

Ciało Polaka przywieziono do kraju 12 kwietnia, o czym poinformował wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski. Dodał, że prokuratura w Przemyślu prowadzi śledztwo w sprawie, bo uważa, że doszło do zabójstwa.