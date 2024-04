Hannah Gutierrez Reed, odpowiedzialna za broń na planie filmu "Rust", została skazana. Są wydał wyrok 18 miesięcy pozbawienia wolności więzienia, co jest karą maksymalną w jej przypadku.

Zbrojmistrzyni, która przygotowała broń, została uznana winną nieumyślnego spowodowania śmierci operatorki Halyny Hutchins.

- Samodzielnie zamieniłaś bezpieczną broń w śmiercionośną. Gdyby nie ty, pani Hutchins byłaby jeszcze przy życiu – powiedziała do oskarżonej sędzia Mary Marlowe Sommer.

Tragedia na planie filmu "Rust"

Do tragedii doszło w 2021 roku na planie filmu "Rust". Podczas jednej z prób, Alec Baldwin odgrywający główną rolę, pociągnął za spust rewolweru i śmiertelnie postrzelił operatorkę Halynę Hutchins. Aktor nie wiedział, że broń jest załadowana ostrą amunicją.

Rany odniósł także reżyser Joela Souzę. Nie wiadomo, jak w rewolwerze znalazły się ostre naboje. Na potrzeby filmu używano głównie tzw. amunicji ślepej.

26-letnia Gutierrez Reed jest pierwszą osobą, która stanęła przed sądem i została skazana w tej sprawie. W trakcie rozprawy zbrojmistrzyni została oskarżona o wielokrotne zaniedbywanie swoich obowiązków, naruszenie protokołów i wykonywanie obowiązków bez zachowania należytej ostrożności.

W marcu sędziowie przysięgli uznali Gutierrez Reed winną nieumyślnej śmierci Halyny Hutchins. Została uniewinniona z osobnego zarzutu manipulacji dowodami.



Obrońcy 26-latki przekonywali, że stała się ona jedynie kozłem ofiarnym. Zapowiadają odwołanie od wyroku.

Podobne zarzuty usłyszał także Alec Baldwin. Aktor nie przyznaje się do winy. Zeznał, że to nie on pociągnął za spust, a broń wypaliła sama. To jednak nie zgadza się z nagraniami z planu filmowego i raportami sporządzonymi na przestrzeni ostatnich lat. Baldwin stanie przed sądem w lipcu tego roku.