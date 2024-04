Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota wszczęła śledztwo po tym, jak w styczniu Robert Bąkiewicz (zgadza się na podanie pełnego nazwiska) namalował sprayem znaki Polski Walczącej na elewacji budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Biegły stwierdził, że doszło do zniszczenia zabytku, dlatego prokuratura postawiła podejrzanemu zarzuty.

- Zarzut popełnienia tego przestępstwa usłyszał (...) Robert B., który nie przyznał się do zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień, deklarując jednocześnie chęć złożenia wyjaśnień po zapoznaniu się z aktami postępowania. Czyn ten jest zagrożony karą od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności - przekazał we wtorek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna.

Robert Bąkiewicz malował sprayem po budynku ministerstwa

W budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska na warszawskiej Ochocie w styczniu zdjęto wiszące tam tablice poświęcone żołnierzom wyklętym oraz znak Polski Walczącej. Spotkało się to z oburzeniem polityków PiS oraz środowisk prawicowych, rzecznik ministerstwa Huber Różyk przekazał wówczas Interii, że tablice i znak zdjęto jedynie na czas remontu.

W nocy z 25 na 26 stycznia przed budynkiem pojawił się Robert Bąkiewicz, który namalował sprayem (dość nieudolnie) symbol Polski Walczącej i sam pochwalił się tym w mediach społecznościowych, twierdząc, że w ten sposób "nauczy rządzących polskości".

- Zdejmuje polskie symbole narodowe, krzyże. (...) Prawdopodobnie pani minister kazała zdjąć symbol Polski Walczącej, również tablice upamiętniające żołnierzy niezłomnych. Jej bliski współpracownik powiedział, że te postacie budzą kontrowersje i są różnie oceniane przez historyków. Ale przez jakich historyków, ruskich, niemieckich? - pytał na nagraniu ze zdarzenia.

Niszczenie budynku i znieważanie znaków. Policja zebrała materiał

Budynek ministerstwa wpisany jest do rejestru zabytków, powstawał w latach 1928-1936 jako Gmach Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych i miał być elementem niezrealizowanej dzielnicy reprezentacyjnej. Po II wojnie światowej mieściły się w nim ministerstwa związane z leśnictwem.

Również symbol Polski Walczącej namalowany przez lidera narodowościowego ugrupowania jest chroniony prawem.

"Otaczanie Znaku Polski Walczącej czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej (...). Kto publicznie znieważa Znak Polski Walczącej, podlega karze grzywny" - czytamy w ustawie z 2014 roku.

Zaraz po styczniowym incydencie policjanci przekazali, że prowadzą na miejscu zdarzenia działania "w kierunku art. 108 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" a zebrany materiał trafi do prokuratury.