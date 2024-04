Małgorzata Sokołowska prowadzi na Instagramie profil "Z pamiętnika policjantki". Udziela na nim rad dotyczących bezpieczeństwa i dzieli się kulisami swojej pracy.

W nowym wpisie podjęła temat włamań do lokali.

"Jak często znajdujesz ulotki w drzwiach swojego mieszkania? U mnie ostatnio zdarza się to nagminnie. Większość to oferty zakupu mieszkania lub menu z lokalnych punktów gastronomicznych. Zastanawiałeś się kiedyś, czy to tylko niewinna ulotka czy może coś więcej?" - czytamy w jej poście.

Policjantka opatrzyła wpis zdjęciem zamkniętych drzwi, w które wetknięta jest ulotka.

Policjantka apeluje: Wyjmuj takie ulotki z drzwi

Sokołowska w dalszej części wpisu wyjaśnia, że zdecydowana większość znalezionych w drzwiach papierów to po prostu zwykłe ulotki. Mogą być jednak wyjatki.

"To też świetny sposób złodziei, aby zweryfikować czy jesteś w domu, czy może Twoje mieszkanie stoi puste. Dlatego tak ważne jest, aby zwracać uwagę na nieznane oznaczenia i usuwać je, a także informować o tym sąsiadów i administrację budynku" - dodała.

Sokołowska dołączyła do wpisu radę: "Jeżeli Twój sąsiad wyjechał na dłużej, to wyjmuj takie ulotki z jego drzwi. Poproś też o to samo podczas Twojej nieobecności".

Jak podkreśliła, warto poznać swoich sąsiadów, bo "czujny sąsiad, to jedno z najlepszych zabezpieczeń antywłamaniowych".