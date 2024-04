Iran reaguje na słowa ministra Wielkiej Brytanii. "Silniej niż dotychczas"

Minister spraw zagranicznych Iranu przekazał, że jeśli dojdzie do odwetu ze strony Izraela to odpowiedź jego kraju będzie "natychmiastowa i silniejsza niż dotychczas". Hossein Amir-Abdollahian odniósł się w ten sposób do wypowiedzi swojego brytyjskiego odpowiednika, który m.in. stwierdził, że atak Iranu był poważny, ale zakończył się całkowitym fiaskiem.