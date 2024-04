W najbliższych dnia okres wiosennej pogody gwałtownie się skończy. Z zachodu na wschód kraju przejdzie chłodny front atmosferyczny, a w całej Polsce temperatury spadną. Czekają nas także spore opady deszczu i porywisty wiatr.



Już w nocy z niedzielę na poniedziałek zrobi się chłodniej. Temperatura minimalna wyniesie od 4 st. C na północy, około 7 st. C w centrum do 11 st. C na południowym wschodzie. W południowych województwach spodziewany jest także deszcz oraz mgły silnie ograniczające widoczność.

Chłodny tydzień w kwietniu. Gwałtowne załamanie pogody

W kolejnych dniach temperatury spadną jeszcze bardziej. W poniedziałek 15 kwietnia spodziewany jest deszcz i lokalne burze. Na wybrzeżu termometry pokażą zaledwie od 7 do 9 st., w centrum i na zachodzie do 16 st. C oraz 17 st. C a na południowym wschodzie. Cieplej tylko w Karpatach gdzie termometry pokażą od 18 do 21 st. C.

ZOBACZ: Pogoda w niedzielę zaskoczy. Polska podzielona na część zimną i ciepłą. Możliwe burze i wichury



W nocy z poniedziałku na wtorek w Tatrach spadnie śnieg. W pozostałych częściach kraju możliwe przygruntowe przymrozki. W dzień temperatura wyniesie od 5 st. C na wybrzeżu i pojezierzach pomorskich, około 10 st. C na północy do 13 st. C na południowym zachodzie.

W środę i czwartek w obszarach podgórskich nadal będzie padał śnieg oraz i deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 5 st. C, na północy, około 9 st. C na południowym wschodzie i w centrum oraz 11 st. C na zachodzie. Wiatr będzie spokojny i umiarkowany.



Najzimniejszy będzie zdecydowanie ze środy na czwartek. Niebo zachmurzy się niemal nad całą Polską. W górach znowu spadnie śnieg, a termometry na południu kraju pokażą nawet -2 st. Celsjusza. W centrum temperatura wyniesie 10 st. C oraz 12 st. C na zachodzie i południu. Na zachodzie, południu oraz w centrum Polski możliwe będą opady deszczu.