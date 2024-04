Zełenski nie kryje wdzięczności po geście Niemiec. "Autentyczny przejaw wsparcia"

Niemiecki rząd dostarczy Ukrainie kolejny system obrony powietrznej Patriot. Wołodymyr Zełenski podziękował za gest w mediach społecznościowych. "To autentyczny przejaw wsparcia dla Ukrainy w krytycznym momencie" - napisał prezydent.

Informację o dostarczeniu kolejnego systemu Patriot przekazał minister obrony Niemiec Boris Pistorius, a także Olaf Scholz. Kanclerz napisał w mediach społecznościowych, że Niemcy "niezachwianie" stoją po stronie Ukrainy.



"Niemcy dostarczą Ukrainie kolejny system obrony powietrznej Patriot. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował mnie dzisiaj przez telefon o masowych rosyjskich nalotach na cywilną infrastrukturę energetyczną. Stoimy niezachwianie po stronie Ukrainy" - napisał Scholz.

Ukraina. Niemcy dostarczą kolejny system obrony powietrznej

Prezydent Wołodymyr Zełenski podziękował za wsparcie w mediach społecznościowych. Napisał, że jest to "autentyczny" przejaw wsparcia. Jednocześnie wezwał inne państwa, aby poszły śladem Niemiec. Podkreślił, że po ostatnich ostrzałach Ukraina bardzo potrzebuje pomocy i zaopatrzenia.



"Jestem wdzięczny Kanclerzowi za decyzję o dostarczeniu Ukrainie dodatkowego systemu obrony powietrznej Patriot. (...) Dziękuję, Olafie, za twoje przywództwo. To autentyczny przejaw wsparcia dla Ukrainy w krytycznym momencie. Wzywam wszystkich pozostałych przywódców krajów partnerskich, aby poszli ich śladem" - napisał prezydent Ukrainy.



To nie koniec pomocy ze strony Niemiec. Wołodymyr Zełenski napisał, że rozmawiał z Olafem Scholozem także o przekazaniu innego systemu obronnego - IRIS-T. Mowa była również o dostarczeniu rakiet do systemów już posiadanych przez Ukrainę.



"Dołożymy wszelkich starań, aby w nadchodzących tygodniach osiągnąć jeszcze lepsze wyniki. Obrona powietrzna i linia frontu to dwa z najważniejszych tematów poruszanych podczas każdej rozmowy i spotkania. Pracujemy nad zwiększeniem zdolności naszych Sił Obronnych i przemysłu obronnego" - napisał Zełenski.

ZOBACZ: Rosja uderzyła w Ukrainę swoim najnowszym superpociskiem

Decyzja o przekazaniu systemu została podjęta po ostatnich atakach na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. W nocy ze środy na czwartek Rosja ostrzelała elektrociepłownię Trypilską, która dostarczała ponad 50 proc. energii elektrycznej w obwodzie kijowskim. Setki tysięcy ludzi zostało pozbawionych prądu.