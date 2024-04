Dla jednych wejście w dorosłe życie jest równoznaczne z osiągnięciem pełnoletności, dla innych ten termin jest znacznie bardziej odległy. Tak było w przypadku 30-letniego mieszkańca Turynu. Mężczyzna mimo wieku nie pracował, co jest jednoznaczne z brakiem zarobków. Co więcej, wciąż mieszkał z rodzicami i był na ich utrzymaniu.

Podał syna do sądu, bo nie pracował

Mimo wielu rozmów z rodzicami mężczyzna nie znalazł motywacji do zmiany swojego życia, dlatego jego ojciec postanowił zrobić to za niego. Podał do sądu swojemu 30-letniego syna, który nie chciał wyprowadzić się z domu.

Jak podaje dziennik "La Repubblica" po ukończeniu technikum w wieku 19 lat młody mężczyzna pracował tylko dorywczo i nie miał w planach zmiany swojego stylu życia. Jego ojciec zwrócił się do wymiaru sprawiedliwości, by nakłonić go do znalezienia stałej pracy i usamodzielnienia się.

- To bardzo bolesna inicjatywa, która miała cel wychowawczy - skomentowała adwokatka Federica Viotto, która reprezentowała ojca. Dodała, że cała akcja miała także na celu uświadomienie młodemu człowiekowi potrzebę samodzielnego budowania własnej przyszłości, ponieważ rodzice nie zawsze będą mogli się nim zaopiekować.

30-latek mieszkał z rodzicami i nie pracował

Początkowo 30-latek twierdził, że nie mógł znaleźć stałej pracy. Jednak kiedy rozpoczęła się sprawa wytoczona mu przez ojca, mężczyzna poinformował, że znalazł zatrudnienie jako robotnik i po okresie próbnym otrzyma kontrakt.

Sąd zdecydował, że nie ma powodów, które uniemożliwiałyby opuszczenie przez niego domu. Co więcej, sędzia przywołał artykuł z Kodeksu Prawa Cywilnego, który mówi o tym, że dorosłe dziecko zgodnie ze swoimi możliwościami i dochodem musi wnosić wkład do utrzymania rodziny tak długo, jak z nią mieszka.

30-latek ma trzy miesiące na wyprowadzkę.