Sporo wskazuje na to, że pogoda w weekend sprawi nam bardzo miłą niespodziankę. Jest dość prawdopodobne, że słupki rtęci znów przekroczą 20 stopni na plusie. W kilku regionach Polski będzie też bardzo słonecznie. Co jeszcze wydarzy się w pogodzie w sobotę?

Będzie to kolejny już dzień, kiedy poranne temperatury będą w całej Polsce bardzo wyrównane. Jak kraj długi i szeroki liczymy na 10-12 stopni Celsjusza. Nawet w masywie Śnieżki i w Tatrach słupki rtęci powinny mieścić się w tych wartościach.

Ciepły poranek z licznymi rozpogodzeniami w tle

Piękna, słoneczna pogoda już od samego rana będzie towarzyszyć mieszkańcom:

ziemi lubuskiej,

Wielkopolski,

Dolnego Śląska,

Opolszczyzny,

Górnego Śląska,

Małopolski,

centralnej i zachodniej części Podkarpacia.

W pozostałych regionach pochmurnie. Najmniejsze szanse na rozpogodzenia rysują się na Pomorzu Gdańskim oraz na Warmii, Mazurach i na Podlasiu. Pogoda w sobotę będzie dla naszego samopoczucia pozytywna lub obojętna - biomet nigdzie nie powinien źle wpływać na nasze samopoczucie.

Ciepło na południu, przyjemnie w centrum, dość chłodno na północnym wschodzie

Będzie to pierwszy od dawna dzień, gdy kontrast termiczny między najcieplejszym a najchłodniejszym regionem kraju będzie tak znaczący. Najzimniej będzie dziś na Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach - zaledwie 13 stopni Celsjusza.

W pasie województw centralnych spodziewamy się 17-19 kresek. Najcieplej, z wartościami zbliżonymi do 21 st. Celsjusza będzie:

na Kielecczyźnie,

w zachodniej części Górnego Śląska,

na Opolszczyźnie,

na Dolnym Śląsku (poza regionami podgórskimi),

w województwie lubuskim.

Słoneczna pogoda w sobotę dotrze niemal do wszystkich dzielnic znajdujących się na lewym brzegu rzeki Wisły. Spodziewamy się niewielkich obłoków, jednak w tych częściach Polski to słońce będzie dominować na niebie. Pochmurno przez niemal cały dzień będzie w województwach wschodnich. Nigdzie nie powinno padać.

Przed nami dość ciepła, niemal bezchmurna noc

Po zachodzie słońca spodziewamy się od 10 kresek na wschodzie do 13 na zachodzie i południu kraju. Co warto podkreślić, nad niemal całym krajem zachmurzenie ustąpi, co stworzy bardzo dobre warunki do obserwacji nocnego, wiosennego już nieba. Nieco więcej obłoków tylko na Pomorzu. Późno w okolicach Trójmiasta możliwe ulewy. W innych częściach Polski padać nie powinno.

aas/ / Polsatnews.pl