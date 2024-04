IMGW ostrzega przed silnym wiatrem, który pojawi się na północy Polski. Silniej zawieje w dwóch województwach: pomorskim i zachodniopomorskim.



Wiatr osiągnie średnią prędkość 40 km/h na godzinę, ale miejscami zawieje nawet z prędkością 75 km/h.



Nad morzem może wiać nawet z prędkością 85 km/h, a w Tatrach - 80 km/h. Alert będzie obowiązywał przez całą niedzielę.

Gwałtowana zmiana pogody w całej Polsce

Już w nocy z soboty na niedzielę pogoda w całej Polsce zacznie się zmieniać ze względu na chłodny front przemieszczający się z północnego zachodu na południowy wschód.



W nocy na północy wraz z dużym zachmurzeniem pojawią się przelotne opady deszczu, a na Pomorzu miejscami także burze. Poza kotlinami bieszczadzkimi, gdzie temperatura spadnie nawet do 4 st. C, na pozostałym obszarze będzie od 9 do 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Na wybrzeżu porywisty, do 65 km/h.

ZOBACZ: Ciekawe zjawiska na niebie. Można będzie zaobserwować przeloty asteroid i rozbłysk gwiazdy



W niedzielę niebo zachmurzy się nad znaczną częścią kraju. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a na wschodzie Polski pojawią się burze. Temperatura maksymalna wyniesie 11 st. C nad morzem, w centrum ok. 20 st. C, 25 st. C na południu Polski.



Sytuacja unormuje się w nocy z niedzieli na poniedziałek. Termometry wskażą od 3 st. C na północy Polski do 11 st. C w południowej części kraju. Na południu mogą pojawić się także burze, ale będą łagodniejsze. W kotlinach górskich mogą tworzyć się mgły, znacznie ograniczające widoczność.