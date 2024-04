Amerykańska agencja rządowa NASA została poproszona o pomoc w poszukiwaniach potwora z Loch Ness. - Mamy nadzieję, że eksperci dysponują zaawansowaną technologią obrazowania do skanowania jeziora - powiedziała Aimee Todd z Loch Ness Centre. W ubiegłym roku odbyły się największe i najbardziej zaawansowane poszukiwania potwora, podczas których jedna z grup usłyszała podejrzane dźwięki.

Zagadka potwora z jeziora Loch Ness znajdującego się w Szkocji od lat budzi wiele emocji. Entuzjaści wielokrotnie podejmowali próby odnalezienia bliżej niezidentyfikowanej bestii, jednak bez rezultatów. Co prawda są świadkowie, którzy twierdzą, że widzieli lub słyszeli dziwne stworzenie, ale poza ich relacją, nie ma wiarygodnych dowodów na istnienie Nessie.

NASA weźmie udział w poszukiwaniach potwora z Loch Ness?

Teraz postanowiono poprosić o pomoc NASA z nadzieją, że zaawansowany sprzęt amerykańskiej agencji kosmicznej pomoże odkryć tajemnicę.

- Liczymy, że łowcy Nessie na całym świecie pomogą nam dotrzeć do ludzi w NASA. Mamy nadzieję dotrzeć do nich poprzez siłę mediów społecznościowych. Udaliśmy się też na brytyjskie uniwersytety - powiedziała Aimee Todd z Loch Ness Centre, cytowana przez news.sky.com. - Mamy nadzieję, że eksperci z NASA mogą dysponować zaawansowaną technologią obrazowania do skanowania jeziora. Musielibyśmy usiąść i porozmawiać z nimi o tym, jak ją tu sprowadzić - dodała.

Według planów kolejne poszukiwania mają ruszyć 30 maja. W tym roku mija 90 lat od pierwszej - zorganizowanej przez Edwarda Mountaina - ekspedycji w celu wyjaśnienia tajemnicy. Co ciekawe, w oficjalnym rejestrze, w którym zapisywane są wszystkie doniesienia ws. potwora z Loch Ness do tej pory pojawiło się 1156 wpisów.

Największe poszukiwania Nessie od 50 lat

W 2023 roku odbyły się największe i najbardziej zaawansowane jak do tej pory poszukiwania Nessie. Akcja odbyła się w dniach 26 i 27 sierpnia. Do poszukiwań został użyty specjalistyczny sprzęt geodezyjny, który nigdy wcześniej nie był wykorzystywany w tamtejszym jeziorze.

Co więcej, do akcję zostały zaangażowane drony termiczne, które rejestrowały obraz przy pomocy kamer na podczerwień. Użyto również hydrofonu, którego zadaniem było rejestrowanie i wykrywanie sygnałów akustycznych pod wodą. W poszukiwania zaangażowało się ponad 200 ochotników na miejscu i 300 osób monitorujących na komputerach prowadzoną na żywo transmisję.

Wówczas nie nastąpił żaden przełom w poszukiwaniach, choć jedna z grup usłyszała cztery niewyjaśnione dźwięki. Jednak nie udało się ich zarejestrować.

Potwór z Loch Ness nie istnieje?

Współczesny mit o potworze z Loch Ness ma swój początek w 1933 roku, gdy menedżerka jednego z hoteli Aldie Mackay powiedziała, że widziała w jeziorze stworzenie podobne do wieloryba. Gazeta "Inverness Courier" doniosła o tej obserwacji, a jej redaktor Evan Barron zasugerował, by stworzenie opisać jako "potwora".

Od tego czasu tajemnica Nessie stała się inspiracją dla książek, programów telewizyjnych i filmów, a także przyczyniła się do rozwoju branży turystycznej. W rzeczywistości legenda ma swoje początki w średniowieczu.

W 2019 roku naukowcy stwierdzili, że stworzenia, które uznawano za potwora z Loch Ness mogą być gigantycznymi węgorzami. Badacze z Nowej Zelandii próbowali skatalogować wszystkie żyjące gatunki w jeziorze, pobierając DNA z próbek wody. Po analizie naukowcy wykluczyli obecność dużych zwierząt, o których mówiło się, że mogły zapoczątkować doniesienia o potworze. Nie znaleziono żadnych dowodów na obecność prehistorycznego gada wodnego.

Loch Ness jest największym słodkowodnym jeziorem w Szkocji pod względem objętości. Mieści więcej wody - 7452 miliony metrów sześc. - niż wszystkie angielskie i walijskie jeziora razem wzięte.