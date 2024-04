- Powołałam zespół wspólnie z ministrami (edukacji i sportu - red.), który przygotuje założenia i podstawy programowe do nowego przedmiotu, który będzie nazywał się edukacja zdrowotna. Ten przedmiot zastąpi dotychczasowy WDŻ - przekazała podczas konferencji prasowej Barbara Nowacka.

WDŻ to wychowanie do życia w rodzinie. Jak zapewnia minister, nowy przedmiot będzie "przedmiotem holistycznym". - Znacznie szerszym, ponieważ chcielibyśmy, by do tematu ochrony zdrowia, profilaktyki, podejść szczególnie poważnie - wskazała Nowacka.

- Jeżeli nie zacznie się tej edukacji już w szkole, to potem będziemy oglądali społeczeństwo coraz bardziej nieświadome jak zapobiegać chorobom, przeciwdziałać skutkom chociażby braku ruchu, jak reagować w sytuacjach kryzysowych - dodała.

Edukacja zdrowotna od 1 września 2025 roku

Minister podkreśliła również, że edukacja zdrowotna będzie zawierać komponenty zdrowia psychicznego, zdrowia fizycznego i odżywiania, profilaktykę, problemy uzależnień, jak również kwestie dotyczące edukacji seksualnej i wiedzy o człowieku.

- Edukacja zdrowotna w szkołach pojawi się 1 września 2025. (…) W tej chwili powstał zespół, który wypracuje podstawę programową programu, który będzie realizowany w szkołach podstawowych, jak i w pierwszych, drugich klasach szkół ponadpodstawowych – zaznaczyła minister edukacji.

W szkołach podstawowych nowy przedmiot będzie w klasach 4-8.