- Widzimy zmianę w myśleniu. 27 liderów zrozumiało w tej chwili wagę i pilność sytuacji. Ale to nie wystarczy. Chcemy nadać silne tempo, za pomocą jasnych instrukcji. Chcemy przede wszystkim uniknąć konfrontacji, zwiększyć nasze zdolności obronne i rozwinąć przemysł obronny - podkreślił Charles Michel, zapewniając o świadomości kierownictwa Unii, co do zagrożeń wojennych.

Piotr Witkowski pytał o relacje Brukseli z Waszyngtonem. - Wiemy, że nasze strategiczne sojusze są kluczowe i chcemy polegać na naszych partnerach. Ale z drugiej strony rozumiemy, że musimy więcej inwestować, współpracować, być może potrzebne nam są flagowe programy europejskie - wskazał szef Rady Europejskiej.

ZOBACZ: Unia Europejska. Zapadła ważna decyzja. Chodzi o rolników

- W Unii Europejskiej musimy rozwinąć wolę polityczną, jeśli chodzi o zaangażowanie w nasze własne bezpieczeństwo i stabilność. O to toczy się gra - dodał Michel.

Wsparcie Ukrainy. Michel o słabości USA wobec Chin

Charles Michel mówił również o wsparciu Ukrainy i skomentował sprawę wciąż blokowanego w Kongresie pakietu pomocowego dla Kijowa. - Musimy przekonać decydentów w Stanach Zjednoczonych do przekazania tej pomocy. To nie jest kwestia hojności dla Unii Europejskiej, ale to kwestia bezpieczeństwa dla USA - podkreślił.

WIDEO: Charles Michel w wywiadzie dla Polsat News

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Jeżeli wyślą (USA - red.) takie przesłanie słabości do Rosji, to ono zostanie również dostrzeżone przez Chiny. Myślę, że to bardzo ważne, by partnerzy jak UE i USA pokazali, że potrafią bronić praw międzynarodowych, integralności terytorialnej państw - wskazał polityk.

Pakt migracyjny. "Tusk ma rację"

- Pakt o migracji i azylu to bardzo trudny temat, gdzie w końcu przegłosowaliśmy tę kwestię w Parlamencie Europejskim. Proces nadal trwa, bo tak działa legislacja europejska - mówił w Polsat News przewodniczący Rady Europejskiej.

Tymczasem Donald Tusk i Viktor Orban zapowiedzieli, że nie zgodzą się na wprowadzenie nowej polityki migracyjnej w ich państwach.

ZOBACZ: Parlament Europejski przyjął pakt migracyjny. Donald Tusk komentuje

- Tych dwóch liderów ma absolutnie rację. Ale my widzimy instrumentalizację migrantów, traktowanie migrantów nielegalnych jako broń, by wzmagać ataki hybrydowe - uważa Michel.

O zagrożeniu na białoruskiej granicy mówił również premier Polski. - To jest absolutnie fundamentalne, by pokazać naszą solidarność. My stoimy z premierem Tuskiem, Polską, ramię w ramię. Musimy porozmawiać o relokacji i zdecydować, jakie działania będziemy podejmować, kiedy takie sytuacje mają miejsce. Co robić na linii frontu, gdy państwa i podmioty próbują destabilizować nie tylko Polskę, ale i sytuację w Unii Europejskiej - ocenił szef Rady Europejskiej.