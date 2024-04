Mieszkańcy Wysp Kanaryjskich mobilizują się, by zaprotestować przeciwko nadmiernej turystyce, obwiniając przyjezdnych za wyrzucanie ich z domów i powodowanie szkód w środowisku naturalnym - podaje CNN. Jedna z protestujących grup wezwała do strajku głodowego.

Wyspy Kanaryjskie od wielu lat są popularnym kierunkiem dla turystów z całego świata. Ze statystyk wynika, że ta popularność w ciągu dekady wzrosła z 11,5 mln do 16 mln gości rocznie.

Według lokalnej organizacji ekologicznej Fundación Canarina wielu mieszkańców jest gotowych zaprotestować przeciwko temu, co oznacza "nadmierną eksploatację wysp".

Inna z grup Canarias Se Agota wezwała do wsparcia strajku głodowego rozpoczynającego się w czwartek.

Lokalna grupa ochrony przyrody Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza również zachęciła do włączenia się do protestu, ale 20 kwietnia. Również Ecologists in Action weźmie udział w wydarzeniu z powodu "całkowicie niezrównoważonej turystyki". Zdaniem aktywistów wynajem wakacyjny wypiera mieszkańców z rynku mieszkaniowego.

"Wyspy Kanaryjskie mają granice"

Z powodu natłoku ludzi wyspy borykają się też z brakiem wody. "Infrastruktura turystyczna, taka jak baseny i pola golfowe, zużywa ogromne ilości wody, której jest coraz mniej, ponieważ opady deszczu maleją, a okresy suszy wydłużają się z powodu zmian klimatycznych" - zaznaczyła grupa w oświadczeniu.

Aktywiści argumentują, że "Wyspy Kanaryjskie mają granice".

Urzędnicy chcą debaty

Na te postulaty odpowiedzieli lokalni urzędnicy, którzy zaproponowali debatę z politykami, naukowcami i obywatelami w celu opracowania strategii turystycznej związanej ze zrównoważonym rozwojem społecznym, środowiskowym i gospodarczym.

Zaproponowano też projekt ustawy, która wprowadziłaby nowe zasady dotyczące wynajmu wakacyjnego.