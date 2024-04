Jeśli Donald Trump wygra nadchodzące wybory prezydenckie to skontaktuje się z Władimirem Putinem oraz Wołodymyrem Zełenskim i będzie nalegał na rozpoczęcie negocjacji - donosi CNN. Kandydat republikanów najprawdopodobniej wykorzysta w tym celu amerykańską pomoc wojskową dla Ukrainy. To pozwoli mu sprowadzić obie strony do stołu negocjacyjnego.