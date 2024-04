Władimir Putin przyjął Alaksandra Łukaszenkę. - Rosyjskie ostrzały ukraińskich obiektów energetycznych to część "demilitaryzacji" tego kraju - oświadczył Putin. Z kolei Białorusin zaoferował Kremlowi pomoc ws. ewentualnych rozmów z Kijowem. - Jeśli potrzebna jest pomoc, możemy zainterweniować - zapewnił.

Po godz. 20:00 czasu polskiego na Kremlu rozpoczęło się spotkanie dyktatorów Alaksandra Łukaszenki i Władimira Putina. Rosyjski przywódca stwierdził, że jego kraj "zawsze był gotowy na pokój z Ukrainą". - Rosja nigdy nie odmówiła pokojowego rozwiązania sporów z Ukrainą - podkreślił, chociaż jego kraj w ostatnich dniach nasilił ataki na obiekty infrastruktury krytycznej oraz cywilnej.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiadomił w czwartek rano, że ostatniej nocy Rosja zaatakowała krytyczną infrastrukturę jego kraju ponad 40 pociskami rakietowymi i około 40 dronami.

W odpowiedzi ukraińskie dorny uderzyły w rosyjskie rafinerie, co znacznie ograniczyło zdolności produkcyjne ropy. Moskwa zmuszona jest ściągać paliwo m.in. z Białorusi.

Rosja. Putin spotkał się z Łukaszenką. Padły słowa o "demilitaryzacji"

- Rosyjskie ostrzały ukraińskich obiektów energetycznych to część 'demilitaryzacji' Ukrainy - oświadczył Putin. - Niestety w ostatnim czasie obserwowaliśmy serię ataków na nasze obiekty energetyczne i byliśmy zmuszeni do odpowiedzi - powiedział rosyjski przywódca, cytowany przez Reutera.

Stwierdził, że Rosja przeprowadziła te ataki w ramach "demilitaryzacji" Ukrainy, ponieważ ostrzały miały bezpośredni wpływ na przemysł zbrojeniowy tego kraju. Dodał, że Rosja "nie przeprowadzała żadnych ostrzałów" zimą "ze względów humanitarnych".

Putin odniósł się także do zapowiadanej na czerwiec pokojowej konferencji w Szwajcarii w sprawie Ukrainy. Szczyt odbędzie się w dniach 15–16 czerwca w kurorcie Bürgenstock niedaleko Lucerny". Rosja nie została zaproszona.

Miało to zdziwić Putina. - Jednocześnie mówią, że bez Rosji pokój nie będzie możliwy - stwierdził. I jak dodał, "Rosja jest przeciwna narzucaniu planów ukraińskiego porozumienia, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością".

Łukaszenka wyraża gotowość "interwencji"

Z kolei Łukaszenka podczas spotkania na Kremlu powiedział, że jeśli Szwajcaria chce konferencji na temat Ukrainy bez Moskwy i Mińska, "to może jedynie zgodzić się na eskalację".

Dodał, że Białoruś popiera stanowisko Rosji w sprawie procesu pokojowego w Ukrainie. - Dziś jest wszystko do negocjacji - mówił. Łukaszenka ocenił, że po ataku terrorystycznym (do którego przyznało się tzw. Państwo Islamskie - red.), władze rosyjskie nie będą rozmawiać z Ukrainą, natomiast Mińsk mógłby przyjąć rolę mediatora.

- Nie rozmawiają z nimi i mało prawdopodobne, by mieli rozmawiać. Ale jeśli potrzebna jest pomoc w tej rozmowie, to możemy zainterweniować - zapewnił.

Dodał, że Białoruś jest zmuszona do wzmocnienia swojej granicy "ze względu na zwiększenie zachodniej obecności wojskowej". - Litwini prowadzą ćwiczenia, w maju planują kolejne. Byliśmy zmuszeni rozmieścić nasze jednostki i stawić im czoła. Nie wiem, po co im to potrzebne - powiedział Łukaszenka.

W trakcie spotkania obu liderów państw nie zabrakło spraw Zachodu. - Twierdzenia, że Rosja mogłaby zaatakować Zachód to nonsens podsycany przez tamtejsze kręgi rządzące, by uzasadnić wydatki na Ukrainę - stwierdził Putin.

