Prognoza na czwartek. Pogoda szykuje niespodziankę

Sporo wskazuje na to, że import chłodnych mas powietrza z północy powoli się kończy. Wicher będzie dawał nam się we znaki w o wiele mniejszym stopniu niż w środę, jednak nie oznacza to, że wrócimy do ponad 20-stopniowych wskazań na termometrach. Pogoda w czwartek postawi jednak przed nami kilka innych wyzwań.