W środę Francuzka pobiła rekord świata we wspinaczce po linie. 34-letnia Anouk Garnier wspięła się na drugie piętro wieży Eiffla, czyli na wysokość 110 metrów w 18 minut.

Pobiła rekord we wspinaczce. Weszła ma wieżę Eiffla

- Moje marzenie się spełniło. To magiczne - mówiła chwilę po zejściu i dodała, że nigdy nie wątpiła w swój sukces, tym bardziej, że miała jasną motywację. Powiedziała, że chciała zebrać pieniądze dla Ligi Walki z Rakiem po tym, jak u jej matki zdiagnozowano nowotwór.

- Widziałam, jak bardzo się męczyła. Chciałam dołożyć swoją cegiełkę - powiedział Garnier.

Przyznała, że "było wiele wzlotów i upadków na drodze do tego rekordu", a pogoda nie zawsze jej sprzyjała, przez co trzeba było koordynować zadania wszystkich zaangażowanych w tę inicjatywę, jednak "nigdy nie przestał wierzyć" w sukces. Dodała, że dzięki przeciwnościom satysfakcja i radość są jeszcze większe.

Przypomnijmy, że poprzedni rekord świata należał do południowoafrykańskiego lekkoatlety Thomasa Van Tondera. W 2020 roku wspiął się on po linie na wysokość 90 metrów. Z kolei damski najlepszy wynik należał do duńskiej lekkoatletki Idy Mathilde Steensgaard, która w 2022 roku wspięła się na wysokości 26 metrów w Operze Kopenhaskiej.

- Powiedziałam sobie, że 26 metrów to nie tak daleko. Zastanawiałam się na jaki pomnik mogłabym się wspiąć? - opowiadała w rozmowie z AFP nowa rekordzistka.

Francuzka zapali znicz na Igrzyska Olimpijskich

Garnier zaczęła wspinać się po linie w 2022 roku, po tym jak wygrała mistrzostwa świata w biegu z przeszkodami w swojej kategorii wiekowej. Przyznała, że szukała nowych wyzwań i sukces Steensgaard ją zainspirował. Dodała, że dodatkową motywacją była jej rodzina.

- To było takie piękne, że byli tak dumni. To oni nauczyli mnie, aby zawsze dawać z siebie wszystko, zawsze dążyć do doskonałości. To dzięki nim mogę dziś robić niezwykłe rzeczy - podsumowała.

Co ciekawe, teraz planuje wrócić do biegów z przeszkodami, a w maju zapali znicz olimpijski w Marsylii. Lekkoatletka przyznała, że jest w świetnej formie i "zamierza ją utrzymać przez następne 10 lat".