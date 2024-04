Włodarze jednego z północnych regionów Norwergii chcą wydłużenia doby o dwie godziny. Zwrócono się w tej sprawie do Komisji Europejskiej. Według burmistrzyni Wenche Pedersen może to pomóc w przyciągnięciu nowych mieszkańców - pisze portal Politico.

Do Komisji Europejskiej wpłynął projekt o nazwie "MOREtime" (Więcej czasu), w którym region Vadso apeluje do UE o wpłynięcie na władze norweskie, by te utworzyły strefę czasową z 26 godzinnymi dniami.

Wenche Pedersen przyznaje, że nie ustalono szczegółów, jak w praktyce dokonać tej zmiany. - Zegar zostanie przesunięty z godz. 12. na 13… i zobaczymy, jak to będzie - stwierdziła.

Ma ona nadzieję, że wydłużenie dnia przyciągnie wiele osób do przeprowadzki do tego odległego regionu. Jej zdaniem zaludnienie tego obszaru jest "ważniejsze niż kiedykolwiek" w związku z konfliktem Rosji z Ukrainą. Burmistrzyni dodaje, że dodatkowe godziny można także przeznaczyć na spotkania z rodziną oraz hobby.

"Poprzez nasz projekt 'MOREtime' chcemy świętować i promować ten wyjątkowy styl życia, oferując ludziom możliwość spędzania większej ilości czasu na aktywnościach takich jak łowienie ryb, polowanie, nauka nowych języków lub po prostu przebywanie z bliskimi" - podkreślono w uzasadnieniu prośby.

Norwegia. Region chce przedłużenia doby

Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Unijna dyrektywa reguluje ustalenia dotyczące sezonowych zmian czasu, ale nie tworzenia oddzielnych stref czasu.



Niemniej jednak Pedersen ma nadzieję, że przynajmniej rozpowszechni informacje o wyjątkowości północnej Norwegii.

- Pod tym względem jesteśmy jednym z najbogatszych regionów w Europie, ponieważ (...) mamy więcej czasu - powiedziała Pedersen, cytowana przez Politico.

an / PAP / polsatnews.pl