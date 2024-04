Atak na Białorusinkę w Warszawie. Sprawca usłyszał nowy zarzut

Do tej pory śledczy nie mieli dowodów na to, że napaść byłą bezpośrednią przyczyną śmierci Białorusinki. Dorianowi S. zarzucano do tej pory gwałt oraz usiłowanie zabójstwa.

Teraz jednak, po wykonaniu sekcji zwłok, prokuratura zdecydowała się na postawienie zarzutu zabójstwa. - Dzisiaj w godzinach popołudniowych podejrzanemu zostaną zmienione zarzuty - przekazał nam rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Szymon Banna. Grozi mu dożywocie.

Po popołudniu Polsat News ustalił, że Dorian S. usłyszał już zarzut zabójstwa. Mężczyzna przyznał się i złożył wyjaśnienia. Jako pierwsza o zmianie zarzutów poinformowało RMF FM.

Napaść w centrum Warszawy. Zmarła Białorusinka

Przypomnijmy, że sprawa dotyczy 25-letniej Białorusinki, którą zaatakowano pod koniec lutego, gdy wracała do domu ulicą Żurawią. Według wstępnych ustaleń 23-letni Dorian S. wykorzystał ją, a następnie usiłował pozbawić życia.

Ranna Białorusinka trafiła do szpitala przy ulicy Lindleya, na oddział intensywnej terapii. Była w stanie krytycznym. Niestety jej życia nie udało się uratować.

Policja zatrzymała sprawcę tego samego dnia, m.in. dzięki nagraniom monitoringu. Miał być tym faktem zaskoczony. Funkcjonariusze odnaleźli przedmioty, które były związane z czynem. Wówczas Dorian S. został tymczasowo aresztowany.