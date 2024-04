Słaby wynik Lewicy w wyborach samorządowych wywołał pytania o przyszłość liderów partii. Poseł Tomasz Trela zdradził w Polsat News, że do zmian personalnych póki co nie dojdzie. - To nie jest moment, żeby rozmawiać o zmianie liderów. To byłaby destabilizacja partii - powiedział. Zmiany jednak będą, tyle że inne. - Pójdziemy na noże jeśli chodzi o strategię, taktykę i koncepcję działania - dodał.

Lewica zdobyła zaledwie 6,32 proc. głosów w wyborach samorządowych. To wyraźnie mniej niż w 2014 (8,79) i 2018 roku (6,62 proc. SLD i 1,57 proc. Razem).

Taki rezultat oznacza, że w nowym rozdaniu w sejmikach wojewódzkich Lewica będzie mieć tylko siedmioro swoich przedstawicieli. To strata czterech mandatów wobec wyniku sprzed sześciu lat.

"Pójdziemy na noże"

- Traktuję te 6 proc. jako wypadek przy pracy - stwierdził w programie "Graffiti" Tomasz Trela. W sobotę odbędzie się zarząd krajowy Nowej Lewicy. Polityk zdradził, że nie ma się co spodziewać rozliczeń personalnych po nieudanych wyborach.

- Pójdziemy na noże jeśli chodzi o strategię, taktykę i koncepcję działania. Natomiast nie będą to noże personalne, dlatego, że my jesteśmy już w kampanii wyborczej do europarlamentu - przekazał.

- Natomiast niewątpliwie taktykę i strategię trzeba zmienić, bo ten nasz wynik wyborczy nie jest dobry, tym bardziej, że w wyborach parlamentarnych 15 października mieliśmy lepszy wynik - dodał.

- Dlatego tutaj musi być szybka korekta, bo wybory do PE to jest inny sposób działania wyborców, tu trzeba mieć bardzo dobre nazwiska, dobrą strategię na prowadzenie kampanii i dobrą taktykę. W przypadku tych wyborów programy programy są bardziej frakcyjne, europejskie, niż lokalne - podkreślił.

- To nie jest moment, żeby rozmawiać o zmianie liderów. To byłaby destabilizacja partii - powiedział. Przypomniał, że Lewica tworzy koalicję 15 października. - Głównym architektem i negocjatorem tej koalicji z ramienia Lewicy był Włodzimierz Czarzasty. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby go dzisiaj odsuwać, po to, żeby czyjeś ambicje spełnić - stwierdził.

- My musimy sami wewnętrznie wyciągnąć wnioski - dodał.

Według niego, aby osiągnąć dobry wynik w wyborach do PE Lewica powinna bardziej skupić się na dwóch aspektach. - Chwalić się tym, co robimy w ramach koalicji rządowej, nie krytykować rządu, bo jesteśmy w jednej drużynie oraz więcej mówić o sprawach społeczno-gospodarczych, niż sprawach światopoglądowych - podkreślił.

Pytany, co się stanie, jeśli Lewica nie przekroczy progu wyborczego w wyborach europejskich, powiedział, że będzie to "poważna sprawa". - To będzie polityczne sprawdzam - dodał.

"To będzie polityczny sprawdzian dla koalicji"

W drugiej części programu poruszono temat aborcji. W środę rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie Sejmu. W czwartek posłowie zajmą się m.in. czterema projektami dotyczącymi przepisów aborcyjnych złożonymi przez: KO, Lewicę i Trzecią Drogę.

- Jutro będziemy decydować, czy rozpoczynamy pracę nad tymi projektami - doprecyzował Tomasz Trela.

- My jako Lewica zagłosujemy bardzo odpowiedzialnie za przekazaniem wszystkich projektów do dalszych prac. Mam nadzieję, że nasi partnerzy z Trzeciej Drogi zrobią to samo - dodał.

Przyznał, że będzie to "polityczny sprawdzian dla koalicji rządowej". - Chciałbym żebyśmy wyszli z tego posiedzenia Sejmu z takim komunikatem do obywateli, że wspólnie nad tym pracujemy i szukamy rozwiązań, aby kobiety mogłyby o sobie decydować - powiedział.

- Jeśli projekty Lewicy przepadną to będzie to wielki problem i wielki blamaż. Posłanki Lewicy będą totalnie wkurzone - dodał. - Wierzę jednak w dobre intencje naszych partnerów - zapewnił.

Tekst jest aktualizowany.

