Niemiecka firma rozpoczęła testy zdalnej nawigacji na statkach. - To jedyne rozwiązanie, żeby branża przetrwała - twierdzi szef korporacji. Powodem podjętych działań jest ogromny niedobór kapitanów. Nowych rekrutów jest bardzo mało, a ci doświadczeni stają się co raz starsi. Firma podpisała umowę z belgijskim start-upem, który co raz pewniej wchodzi na rynek i rozwija swoją działalność.