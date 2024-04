Blisko dwa miesiące po skomplikowanej operacji ratującej życie i miesiąc po powrocie do Polski z Kalifornii mała Ada Fryczak przyjechała do Fundacji Polsat, by podziękować za okazane wsparcie. Dziewczynka dzięki zebranej przez fundację kwocie 8,5 miliona złotych mogła przejść operację serca. - To naprawdę cud. To dziecko ma nowe życie - mówi Krystyna Aldridge-Holc, prezes Fundacji Polsat.