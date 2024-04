- Co do rekonstrukcji rządu, ona na pewno się zdarzy. Już o tym mówiłem, że przełom wiosny i lata wydaje mi się takim stosownym momentem. I będzie ona zależała wyłącznie, tylko i wyłącznie od merytorycznej oceny ministrów albo ich decyzji politycznej - powiedział szef rządu podczas wtorkowej konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów.

Premier przypomniał, że w czerwcu odbędą się wybory do europarlamentu. Jak mówił, pojawiają się takie sygnały, że być może niektórzy z ministrów będą chcieli wzmocnić listy i kandydować do PE. - Jak wygrają, ich nie będzie i trzeba będzie uzupełnić rząd, ale mówimy o bardzo nielicznych przypadkach - zaznaczył.

- Natomiast z pracą w rządzie pożegnają się ci, których uznam - jako premier - że z jakichś powodów nie wykorzystali optymalnie tych kilku miesięcy - podkreślił.

Spotkanie liderów koalicji rządzącej

Zapowiedział jednocześnie spotkanie z liderami ugrupowań tworzących koalicję rządzącą. - Będę zresztą dzisiaj o tym rozmawiał też z liderami koalicji 15 października. Bez żadnych emocji - powiedział Tusk.

Dodał, że - jako premier - ma poczucie pełnego wsparcia ze strony lidera Polski 2050 Szymona Hołowni, współprzewodniczącego Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego i szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. "Pełne wsparcie w naszej pracy rządowej i to dla mnie bardzo budujące" - zaznaczył premier.

Premier o wyborach do Parlamentu Europejskiego

Donald Tusk pytany we wtorek na konferencji prasowej o to, czy bierze pod uwagę pójście do wyborów do Parlamentu Europejskiego w szerszej koalicji, jak w 2019 r. (Koalicja Europejska) odpowiedział: "Na 99 procent pójdziemy w takiej konstelacji jak w wyborach samorządowych, wszystko na to wskazuje".

- Musimy zacząć rejestrować komitety, zbierać podpisy, więc to jest kwestia godzin a nie dni, kiedy te decyzje ostatecznie zapadną. Ale spodziewajcie się raczej takiego układu jak w wyborach samorządowych - powiedział szef rządu.

We wtorek rano marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że jego ugrupowanie nie rozważa wspólnego startu z Koalicją Obywatelską w wyborach do PE.

- Mieliśmy wczoraj zarząd partii, Polski 2050, i podjęliśmy decyzję, że do wyborów europejskich idziemy albo w formacie Trzeciej Drogi, który już dwukrotnie się sprawdził - bo uważam, że w wyborach samorządowych się sprawdził, potwierdziliśmy nasz wynik, jesteśmy trzecią siłą na scenie politycznej - albo idziemy sami - zadeklarował Hołownia.

Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE w dniach 6–9 czerwca. W Polsce 9 czerwca będzie wybieranych 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.