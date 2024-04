Spodziewa się, że Polacy będą dostawać więcej SMS-ów z alertami RCB, niż miało to miejsce dotychczas. Będą one wysyłane już przy pierwszym stopniu zagrożeń meteorologicznych. Do tej pory były one wysyłane, dopiero gdy pojawiał się drugi stopień zagrożenia.

Wspomniane stopnie odpowiadają skali wartości i określają poziom ryzyka dla różnego rodzaju zjawisk meteorologicznych, jak silny wiatr, ulewy, czy burze z gradem. Dzięki temu liczba tragicznych zdarzeń ma zostać zminimalizowana.

Bardziej szczegółowe informacje w alertach RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wprowadzi zmiany, które nie tylko odbiją się na częstotliwości wysyłanych powiadomień. Same alerty ulegną zmianie, ponieważ będą bardziej szczegółowe.

ZOBACZ: Ekstremalna pogoda w Chinach. Żywioł spowodował spore straty

Poza informacjami o przewidywanych zjawiskach pogodowych pojawią się również praktyczne wskazówki, dotyczące np. prędkości wiatru, czy zalecanej ilości wody do spożycia w czasie panowania upałów. Dzięki temu ma się zwiększyć świadomość i przygotowanie mieszkańców Polski do ewentualnych zagrożeń.

Zmiany po tragicznych wydarzeniach na Podhalu

Zmiany, jakie są planowane w alertach RCB to pokłosie tragicznych wydarzeń na Podhalu. Pięć osób straciło życie przez bardzo silny wiatr. To skłoniło rząd do przemyślenia dotychczasowych procedur i wykorzystania bardziej proaktywnego podejścia w ostrzeganiu Polaków przed niebezpiecznymi warunkami atmosferycznymi.

ZOBACZ: Nietypowy aparat. Raczej nie chcesz, by ktoś zrobił ci nim zdjęcie



Ministrowie spraw wewnętrznych i administracji mają przegadać wspomniane kwestie w najbliższym czasie. Celem rozmów będzie dostosowanie zasad i procedur bezpieczeństwa do ekstremalnych zjawisk meteorologicznych.

red. / polsatnews.pl