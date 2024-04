Maciej Pomorski do wyborów samorządowych szedł z hasłem: "Gmina dla pokoleń". Zdobył 289 głosów, czyli 70 proc. w okręgu i w ten sposób dołączył do grona najmłodszych radnych w Polsce. Teraz czeka go matura.

Maciej Pomorski został najmłodszym radnym. Ma ambitne plany

W rozmowie z Polsat News przyznał, że stres związany z egzaminem dojrzałości jest dla niego większy niż ten związany z objęciem mandatu. - Bo matury nigdy nie pisałem, a w polityce trochę już działam. Myślę, że to będzie cięższe, trochę się stresuje - przyznał w rozmowie z Polsat News. Zdradził również, z jakimi przedmiotami będzie musiał się zmierzyć w maju. - Zdaję cztery rozszerzenia: polski, wiedza o społeczeństwie, historia oraz angielski na poziomie dwujęzycznym - powiedział.

Najmłodszy radny tej kadencji zdradził również swoje plany na najbliższą przyszłość poza egzaminem dojrzałości. - Przede wszystkim chcemy zorganizować konsultacje z młodym pokoleniem na temat tego, co chcą zrealizować w gminie. Na pewno mój pomysł linii autobusowej, która połączy Wiązowną z Wilanowem czy Ursynowem, bo tam ten dostępu jest utrudniony - zapowiedział.

Maciej Pomorski założył oficjalne profile w mediach społecznościowych, aby mieszkańcy byli na bieżąco z jego pracami na rzecz społeczności.

"To już oficjalne. W wieku 18 lat zostaję jednym z najmłodszych radnych w Polsce. Mieszkańcy obdarzyli mnie ogromnym zaufaniem - to prawie 70 proc. głosów. Będę mógł realnie działać na rzecz ludzi i mojej małej Ojczyzny. Zaczyna się nowy etap w moim życiu. A za miesiąc matura..." - dziękował na platformie X.