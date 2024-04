Po wyborach samorządowych Patryk Jaki stwierdził, że brakuje zaledwie kilku procent, by Prawo i Sprawiedliwość wróciło do władzy. Według europosła to wystąpienie Zbigniewa Ziobry po przeszukaniu jego domu "zdemobilizowało rozsądnych ludzi z tamtej strony i zmobilizowało obóz patriotyczny". Jaki zapowiedział również przyszłe działania wobec Donalda Tuska i Adama Bodnara.

Według wyników z sondażu exit poll Ipsos najwyższy wynik w wyborach do sejmików wojewódzkich uzyskała partia Prawa i Sprawiedliwości, na które zagłosowało 33,7 proc. Polaków. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, a którą głos oddało 31,9 proc. wyborców, z kolei trzeci wynik zajęła koalicja Trzeciej Drogi uzyskując 13,5 proc.

Patryk Jaki ocenia wynik wyborów samorządowych. PiS wygrało dzięki Ziobrze

Europoseł PiS postanowił zabrać głos w sprawie wyniku wyborów. Ocenił, że "jeśli wyniki się potwierdzą" to prawicy "brakuje ok. 5 proc. aby wrócić do władzy". Co więcej, zdaniem polityka opozycja uzyskała taki wynik dzięki wystąpieniu Zbigniewa Ziobry.

Założyciel Suwerennej Polski opuścił szpital po leczeniu onkologicznym, po tym jak służby przeszukały jego posiadłość. Ziobro twierdził, że przerwał terapię, tylko po to, żeby przyjechać do swojego domu i odnieść się działań ABW.

ZOBACZ: Zbigniew Ziobro pojawił się przed swoim domem: Trwa spektakl bezprawia

- Przyjechałem tutaj, aby dać odpór kłamstwom, że moja rodzina była proszona o klucze do mojego domu. Nie byli o to proszeni - mówił. Jak ocenił "przeszukiwania to wyraz desperacji po porażce jaką były przesłuchiwania Jarosław Kaczyńskiego ws. Pegasusa".

Patryk Jaki stwierdził na X, że "ta akcja jak widać zdemobilizowała rozsądnych ludzi z tamtej strony i zmobilizowała obóz patriotyczny". Polityk dodał, że te kilka proc., których brakuje opozycji do przejęcia władzy nadrobią "ciężką pracą i ambitnym programem". "I wtedy Tusk, Bodnar i ich ekipy w nielegalnie zajętych instytucjach zobaczą prawdziwe przywracanie praworządności. Żadna Unia już nie pomoże" - zapowiedział.