Amerykański gigant szykuje rewolucję. Wózek będzie skanował produkty

Amazon inwestuje w nową technologię. Dzięki niej klienci sklepów stacjonarnych nie będą już musieli narzekać na kasy samoobsługowe czy na wolno pracujących kasjerów. Dash Cart to rozwiązanie, które pozwoli ominąć tradycyjną i automatyczną kasę, a skanowanie produktów wykona za klienta sklepowy wózek.

Just Walk Out zostało wprowadzone w 2016 roku, a dzięki tej technologii klienci Amazon Fresh mogli opuszczać sklepy bez konieczności przechodzenia przez kasy i dokonywania transakcji. Można było po prostu wyjść, a system automatycznie naliczał opłaty za produkty, które były dodane do wirtualnego koszyka. W sklepach montowano mnóstwo czujników i kamer monitorujących, które sprawdzały, z czym klienci wychodzili w swoich koszykach.



Amazon jednak rezygnuje z tego rozwiązania i będzie wdrażał Dash Cart - tak informuje portal The Information. Innowacja polega na tym, że wrzucone produkty do koszyka zostaną od razu zeskanowane, a po zakończeniu ich wybierania, klient będzie przechodził do płatności. Nie będzie przy tym trzeba przechodzić ani przez tradycyjną, ani przez samoobsługową kasę.

Na jakiej zasadzie ma działać Dash Cart?

Mimo iż Dash Cart będzie wdrożone w USA, to jednak warto się przyjrzeć temu rozwiązaniu, ponieważ za kilka lat może pojawić się również w Polsce. Użytkownicy będą logować się do koszyka za pomocą kodu QR w aplikacji Amazon lub Whole Foods Market. Na ekranie wózka wyświetlany będzie bieżący rachunek.

Ekran wózka będzie mógł również wyświetlać obrazy produktów, które znajdują się pobliżu, np. owoce. Na dodatek będzie możliwość wyszukiwania produktów na ekranie. Dash Cart nie jest żadnym prototypem inteligentnego wózka. Będzie to jego druga wersja, ale będzie różniła się wielkością, wydajniejszą baterią oraz nowocześniejszym, sprawniej działającym oprogramowaniem.

