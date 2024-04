Ile województw dla KO i PiS? Wyborcza mapa Polski może się jeszcze zmienić

W wyborach do sejmików województw Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 33,7 procent głosów - wynika z sondażu exit poll przygotowanego przez Ipsos dla telewizji Polsat, TVN i TVP. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,9 procent głosów. Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga - 13,5 procent głosów.

Wyniki wyborów samorządowych. Koalicja Obywatelska "odbija" dwa województwa

Według danych exit poll Koalicja Obywatelska triumfuje w sejmikach 10 województw. Prawo i Sprawiedliwość wygrało w 6. Oznacza to, że KO "odbiła" województwo dolnośląskie i mazowieckie. Sytuacja może się jednak zmienić. Według sondażu Ipsos na Mazowszu przewaga zwycięskiego ugrupowania jest nieznaczna. Koalicja Obywatelska zdobyła 33 procent głosów, natomiast Prawo i Sprawiedliwość 32,4 procent głosów.

Premier Donald Tusk jest dobrej myśli. W jego opinii, KO ma szansę nawet na lepszy wynik niż 10 województw.

Donald Tusk: Mamy 10 województw, a moim zdaniem będzie więcej

- O wiele bardziej zmobilizowane były regiony wschodnie i polska wieś. Mamy tam ciągle dużo roboty do wykonania. Po ostatnich wyborach samorządowych mieliśmy 8 województw. Teraz mamy 10, a moim zdaniem będzie więcej - powiedział szef rządu.



Jak dodał, "koalicja 15 października ma dziś 52 proc., a PiS 33 proc., to jest wielkie zobowiązanie".

- Chłonę te informacje, że odbiliśmy trochę województw, że jest ciągle do przodu. Ale zdaję sobie sprawę, że to będzie bardzo trudna droga. To nie jest tak, że wszystko jest już załatwione - dodał.

Wygrana w danym województwie nie przesądza jednak o ostatecznej władzy w regionie, ponieważ poszczególne partie mogą wchodzić w koalicje z innymi ugrupowaniami.

Wyniki wyborów samorządowych. Exit poll. Wyraźna przewaga w kilku regionach

Prawo i Sprawiedliwość najwyższy wynik osiągnęło na Podkarpaciu - 49,7 procent (Koalicja Obywatelska -19,2 procent). Ponadto ponad 40-procentowe wyniki odnotowało na Lubelszczyźnie, Podlasiu, w Małopolsce i w Świętokrzyskiem.

Koalicja Obywatelska najsilniejsza była na Pomorzu - 47 procent głosów (PiS - 24,8 procent). W żadnym innym regionie ekipa Donalda Tuska nie przekroczyła 40-procentowego poparcia.

Wyniki wyborów samorządowych 2024. Kto wygrał w poszczególnych województwach?

Dolnośląskie - wygrywa Koalicja Obywatelska z wynikiem 36,2 procent głosów.

Kujawsko-pomorskie - wygrywa Koalicja Obywatelska z wynikiem 38,5 procent głosów.

Lubelskie - wygrywa Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 46,7 procent głosów.

Lubuskie - wygrywa Koalicja Obywatelska z wynikiem 36,1 procent głosów.

Łódzkie - wygrywa Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 35,6 procent głosów.

Małopolskie - wygrywa Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 42,3 procent głosów.

Mazowieckie - wygrywa Koalicja Obywatelska z wynikiem 33 procent głosów.

Opolskie - wygrywa Koalicja Obywatelska z wynikiem 37,6 procent głosów.

Podkarpackie - wygrywa Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 49,7 procent głosów.

Podlaskie - wygrywa Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 41,1 procent głosów.

Pomorskie - wygrywa Koalicja Obywatelska z wynikiem 47 procent głosów.

Śląskie - wygrywa Koalicja Obywatelska z wynikiem 33,9 procent głosów.

Świętokrzyskie - wygrywa Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 44,2 procent głosów.

Warmińsko-mazurskie - wygrywa Koalicja Obywatelska z wynikiem 36,8 procent głosów.

Wielkopolskie - wygrywa Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,7 procent głosów.

Zachodniopomorskie - wygrywa Koalicja Obywatelska z wynikiem 39,3 procent głosów.

