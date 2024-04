Dziesiątki tysięcy osób protestowały przeciwko rządowi Viktora Orbana w centrum Budapesztu - podała w sobotę agencja Reutera. Inicjatorem największej od lat antyrządowej demonstracji jest Peter Magyar, były mąż byłej minister sprawiedliwości Judit Vargi. Zagraniczne media zwracają uwagę, że to pierwsza taka manifestacja od lat.

Ludzie masowo zaczęli zjeżdżać do Budapesztu, żeby wyrazić sprzeciw wobec premiera Viktora Orbana i jego rządu. Inicjatorem protestu był Peter Magyar, wcześniej związany z obecną administracją, w ostatnich tygodniach starł się czołowym krytykiem władzy.

Według organizatora w demonstracji wzięły udział "setki tysięcy ludzi". Co prawda media nie podały jeszcze żadnych szacunków, ale podkreślają, że to największy antyrządowy protest w ostatnich latach.

Protesty w Budapeszcie. "Orban do dymisji"

Głównym punktem był plac Deaka. Pośród tłumów wyłaniały się transparenty - "Talpra magyar" (węg. Powstań, Węgrze), co wyrosło na hasło protestu. To także pierwszy wers z wiersza "Pieśń Narodowa" (węg. "Nemzeti dal") znany z wielkiego powstania z 1848 roku w czasie tzw. Wiosny Ludów. Był to jeden z dwóch narodowych zrywów narodu węgierskiego w historii.

Reuters zauważył, że wiosenna aura sprzyjała przetaczającym się przez stolicę Węgier tłumom. Pod parlamentem wznoszono okrzyki: "nie boimy się" i "Orban podaj się do dymisji!".

ZOBACZ: Donald Trump spotkał się z Viktorem Orbanem. Ostra reakcja Joe Bidena

"Wielu z nich nosiło czerwono-biało-zielone barwy narodowe lub flagę narodową, symbole, których partia Orbana używała jako własnych

przez ostatnie dwie dekady" - czytamy. Protestujący chcieli zaznaczyć ten sposób, że są to symbole wszystkich Węgrów.

Kim jest Peter Magyar?

Magyar jest 43-letnim prawnikiem, który był związany z rządem Viktora Orbana, a w ostatnich tygodniach stał się jego najzagorzalszym krytykiem.

Zyskał popularność w lutym, kiedy zaczął wygłaszać krytyczne komentarze dotyczące kulisów funkcjonowania rządu. "Oskarżył Antala Rogana, ministra kierującego gabinetem Orbana, o prowadzenie scentralizowanej machiny propagandowej" - przypomniał Reuters.

Była żona Magyara Judit Varga musiała odejść z polityki z powodu jej zaangażowania w skandal związany z ułaskawieniem osoby skazanej za tuszowanie pedofilii. Ta sama sprawa spowodowała, że do dymisji podała się prezydent Katalin Novak.

W połowie marca poinformował o utworzeniu nowej siły politycznej i przedstawił 12-punktowy program swojego ugrupowania. Wśród jego postulatów znajdują się m.in. wolność mediów publicznych, niezależność prokuratury, dialog z UE i NATO oraz walka z korupcją.