Generał Herci Halewi jest wściekły z powodu poniedziałkowych wydarzeń w Strefie Gazy, podają izraelskie media.

Atak na konwój humanitarny. Izrael wyciąga konsekwencje

W czwartek szef sztabu generalnego izraelskiej armii zdymisjonował dwóch wysokich rangą wojskowych, którzy byli powiązani ze śmiertelnym atakiem na konwój pracowników pomocy humanitarnej World Central Kitchen w Strefie Gazy.

Stanowisko stracił szef sztabu Brygady Nahal i oficer wsparcia ogniowego wymienionej brygady, jak podaje izraelski Kanał 14.

Wojskowi błędnie zidentyfikowali konwój - mimo widocznych oznaczeń na autach - i otworzyli ogień do wolontariuszy. W ataku zginęło siedmioro wolontariuszy, w tym Polak - Damian Soból.

Polska oczekuje przeprosin i odszkodowania od Izraela

Izrael przyznał się do ataku, jednak do tej pory nie przeprosił rodzin ofiar. - Wszyscy wiemy, co tam się stało i jak bezsensowna i niepotrzebna to była śmierć - powiedział w czwartek premier Donald Tusk. - Absolutnie nie akceptuję sposobu informowania czy komunikowania w tej kwestii ze strony pana ambasadora (Izraela) - dodał.

- Jeśli już decyduje się na wystąpienia publiczne w naszych mediach to powinien wykorzystać tę okazję, by powiedzieć to zwykłe i ludzkie "przepraszam". To naprawdę nic nie kosztuje - powiedział premier. Tusk jasno zadeklarował, czego Polska oczekuje od Izraela. - Słowo przepraszam, pełna informacja o okolicznościach zdarzenia i odszkodowanie to jest coś, co jest oczywiste i nie wymaga żadnego uzasadnienia - powiedział.

Podobne stanowisko w tej kwestii zajął prezydent. - Mam nadzieję, że odszkodowanie w sposób uczciwy i rzetelny zostanie wypłacone, bo ono się po prostu należy, niezależnie, jakie były przyczyny tego zdarzenia, czy to był wypadek czy jakakolwiek inna sytuacja" - oświadczył Andrzej Duda.

Ambasador Jakow Liwne został wezwany do MSZ po swoich wypowiedziach o ataku w Gazie. Spotkanie odbyło się w piątek, szczegóły mają zostać przedstawione na konferencji prasowej.

Wiele krajów potępiło atak Izraela. Organizacja World Central Kitchen zawiesiła swoje działania w rejonie.