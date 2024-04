Spotkanie w MSZ. Ambasador Izraela "przeprosił"

Pan ambasador przeprosił. Przeprosił za to zdarzenie bez precedensu w historii cywilizowanego świata - stwierdził wiceszef MSZ Andrzej Szejna relacjonując spotkanie z ambasadorem Izraela Jakowem Liwne. Dyplomata został wezwany do MSZ, by złożyć wyjaśnienia w związku ze swoimi wypowiedziami na temat ataku na konwój humanitarny w którym zginął obywatel Polski.