Operację zatrzymań przeprowadzono w Moskwie, Jekaterynburgu i Omsku. FSB ujęła trzy osoby: Rosjanina i dwóch cudzoziemców, którzy pochodzą z regionu Azji Środkowej.

Według informacji FSB ustalono, że "dwóch z zatrzymanych przekazało pieniądze na zakup broni palnej i pojazdu wykorzystanego w ataku terrorystycznym, trzeci był bezpośrednio zaangażowany w werbowanie wspólników ataku terrorystycznego i finansowanie jego sprawców".

Rosyjskie służby opublikowały nagrania z zatrzymań. Jednego z podejrzanych przetransportowano śmigłowcem.

Atak w Moskwie

Do ataku na kompleks handlowy Crocus w Moskwie doszło w piątek 22 marca. Co najmniej czterech mężczyzn otworzyło ogień z broni długiej do klientów centrum i uczestników odbywającego się tam koncertu.

Zginęły 144 osoby, ponad 551 zostało rannych. Rosyjska prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie dotyczącej ataku terrorystycznego.

Dzień po ataku szef FSB Aleksander Bortnikow informował o zatrzymaniu 11 osób podejrzanych o udział i organizację ataku. Pod koniec marca w Tadżykistanie zatrzymano kolejnych dziewięciu "bojowników", podejrzanych o finansowanie ataku.