Podczas rozmowy pomiędzy dwoma światowymi gigantami z branży technologicznej można było usłyszeć wiele ciekawych informacji o wpływie AI na przyszłość i zmianach, jakie się wydarzą.

Multimodalność w GPT-5

Już dzisiaj widać, jak sztuczna inteligencja wpłynęła na świat i różne branże przemysłowe. ChatGPT to narzędzie, które wykorzystywane jest w różnych dziedzinach życia, a plan zakłada, że wytrenowani asystenci będą jeszcze bardziej pomagać ludziom w codziennych obowiązkach.

Nowy model GPT-5 ma skupiać się właśnie na lepszej personalizacji doświadczeń i na tym, co może AI dać ludziom. Aby to było możliwe do osiągnięcia, niezbędne jest połączenie ze sobą różnych środków komunikacji. ChatGPT ma stawiać na gest, mowę, tekst i materiały wideo. Sam dyrektor generalny OpenAI przyznał, że tego właśnie oczekują użytkownicy. Możliwość wykorzystania różnych sposobów komunikacji z AI będzie więc kluczową zmianą, jaka zostanie wprowadzona.

Co da personalizacja AI w modelu GPT-5?

Personalizacja AI w GPT-5 będzie niezwykle ważnym krokiem w rozwoju sztucznej inteligencji. Uruchomienie GPT Store jest tylko wstępem do tego, co ma przynieść użytkownikom przyszłość. Możliwość integracji z kalendarzami, czy wiadomościami e-mail sprawi, że AI będzie jeszcze lepiej doradzało ludziom w codziennym życiu i bieżących sprawach. Modele mają być skupione przede wszystkim na użytkownikach i tym, czego mogą oni potrzebować. W założeniu sztuczna inteligencja ma stanowić dopełnienie codzienności, a nie wyręczać ludzi w pracy.

Dzisiaj każdy nowy model, jaki jest wdrażany w OpenAI jest znacznie lepszy od poprzednika. Porównywanie nowych wersji ze starymi nie ma sensu. Podczas rozmowy nie podano jednak żadnej konkretnej daty wprowadzenia GPT-5, ale patrząc na dynamikę rozwoju AI, może się to stać już w najbliższych miesiącach.

