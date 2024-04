- Od 15 kwietnia ruszają konsultacje w sprawie zmian w podstawie programowej - powiedziała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Dodała, że do końca czerwca planowane jest przyjęcie rozporządzeń, które pozwolą na wprowadzenie ich od nowego roku szkolnego. - Zmiany mają dotyczyć także przedmiotu Historia i Teraźniejszość - zadeklarowała wiceminister.

- Powstały już wersje podstaw programowych, które przygotowuje Ministerstwo Edukacji - zapowiedziała wiceminister Katarzyna Lubnauer w rozmowie z portalem gazeta.pl. - Od 15 kwietnia ruszą konsultacje materiałów ministerialnych tak, żeby do końca czerwca przyjąć rozporządzenia - dodała.

Jak przekazała polityk, działania te "pozwolą na to, by od 1 września podstawy programowe były już odchudzone".

Wiceminister Lubnauer: Zmiany wejdą w życie od nowego roku szkolnego

- Od następnego roku szkolnego nowe roczniki uczniów nie będą miały już przedmiotu Historia i Teraźniejszość, zostanie za to wprowadzony nowy przedmiot dotyczący edukacji obywatelskiej - zaznaczyła Lubnauer.

- Największym problemem z HIT-em było to, że on nie przedstawiał faktów tylko wartościował pewne rzeczy. Nie pozwalał młodym ludziom wyrobić sobie własnego zdania na pewne fakty, ale przede wszystkim tam zniknął pierwiastek tego, co nazwalibyśmy edukacją obywatelską - powiedziała wiceminister.

Lubnauer dodała, że od września w klasach I-III szkoły podstawowej wejdzie także 12 godzin pierwszej pomocy.

Jak zaznaczyła wiceminister, celem planowanych przez MEN zmian w podstawie programowej jest ograniczenie obowiązkowego zakresu treści nauczania.

W rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego, nazywanym zwyczajowo podstawą programową, opisane jest to, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym. Programy nauczania i podręczniki muszą być zgodne z podstawą, a nauczyciel ma obowiązek realizacji wszystkich treści w niej zawartych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej informowało wcześniej, że nowa, zawężona podstawa programowa będzie obowiązywać w okresie przejściowym od roku szkolnego 2024/2025. W tym czasie eksperci będą pracować nad kompleksową reformą programową.

Całościowa i zupełnie nowa podstawa programowa ma wejść w życie później - od 1 września 2026/2027 w szkole podstawowej, od roku szkolnego 2028/2029 do szkół ponadpodstawowych.

